Chrissy Teigenék új kutyájánál most nincs cukibb tartalom az Instagramon

Ide vele!

Instagram-oldalán számolt be arról John Legend felesége, hogy új kutya került a háztartásukba, akit Pippának neveztek el (nem, nem Katalin hercegné húga után). Fajtája alapján egy basset hound, például olyan, amilyen Columbónak is volt Peter Falk detektívsorozatában. Ahogy Teigen írta, ő egy ilyen kutya mellett nőtt fel, az ezzel járó pozitívumokat férjének és gyerekeinek is szeretné megmutatni.

Videó is van Pippa első mozdulatairól új otthonában, csak lapozgatni kell: