Rákóczi Feri a vendéglátósok helyzetéről: Kicsit nagyobb törődést mindenki szívesen érezne

Rákóczi Feri a Blikknek nyilatkozott a vendéglátók helyzetével kapcsolatban, ő ugyanis közelről érintett a témában: van egy saját étterme.

Mint ismeretes, a kormány nyitási terve abban az értelemben terjed ki a vendéglátóhelyekre, hogy ugyan továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, elvitelre adhatnak ételt.

A rádiós azt mondja, lassan nem éri meg neki sem saját éttermét üzemeltetni:

Egy nagyon nagy álom volt, hogy megcsináljuk nagyon jól ment, nagyon jól sikerült, nagyon imádtuk, és egyelőre tart még a türelem, de a végtelenségig ezt én se nagyon bírom, egyszer én is azt fogom mondani, ha ez sokáig tart, hogy most már tényleg nem éri meg a dolog. Most hiszünk még abban, hogy talán a májusi terasz nyitás és a turizmus élénkülése segíteni fog.