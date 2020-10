Ők voltak eddig a legnagyobb DWTS-celebek külföldön

Kereken tizenöt éve, huszonkilenc szezon óta forog az USA-ban a Dancing with the Stars című táncos show-műsor, melynek magyar verziója október 10-én startol a TV2-n. Amerikában a legkülönbözőbb hírességek szerepeltek a szériában, a magyar premier előtt fussuk is át, kiknek a nyomába lép például Marsi Anikó a műsor történetében.

2005. június 1-jén startolt el az amerikai ABC kábelcsatornán a Dancing with the Stars című táncos show-műsor, amelynek alapja brit gyökerekre vezethető vissza: a Strictly Come Dancing mintájára készítették el az amerikaiak.

Összeszedtük azokat a tengerentúli hírességeket, akik nyomába léphetnek most a TV2 celebjei.

1. Kim Kardashian

A leghíresebb Kardashian-tag még 2008-ban kapott szerepet a műsorban, rögtön egy évvel azután, hogy elindította Keeping Up with the Kardashians című realityjét. Az már a hetedik szezon volt a táncos műsorban, Kim Kardashian pedig a tizenegyedik helyre szambázta be magát. A tánctudása nem volt figyelemre méltó a zsűri szerint.

Az alábbi videóban az ötödik perctől láthatóak Kardashian mozdulatai.

2. Jennifer Grey

A Dirty Dancing főszereplőjéről legtöbbször akkor ír a sajtó, ha évfordulója van a leghíresebb filmjének, esetleg kínos plasztikai műtétek miatt, mert Grey pár éve úgy megműttette jellegzetes orrát, hogy alig ismert rá a média. A lényeg, hogy versenyzett a DWTS tizenegyedik szezonjában, sőt mi több: meg is nyerte azt. Tánctudása kimagasló, ebben közrejátszott, hogy fiatalon olyan magániskolába járt, ahol táncoktatásban részesült. Érdekesség, hogy ezt követően elhívták Angliába, hogy zsűrizzen az ott futó produkcióban vendégként. Élt az ajánlattal.

3. Steve-O

El tudunk képzelni annál nevetségesebb jelenetet, minthogy a Jackass című sorozat Steve-O-ja – aki korábban piócákat tett a heréjére vagy horgot akasztott a szájába és emberi csaliként cápák közé ugrott – egy táncos műsorban frakkban keringőzzön? Pedig megtörtént 2009-ben – igaz, csak egy adás erejéig, aztán hátproblémákra hivatkozva feladta a versenyt. Az sem segített, hogy egy próbán rázuhant a mikroportjára.

4. Buzz Aldrin

Aldrin volt a második űrhajós, aki 1969. július 21-én a Holdra lépett. Tíz évvel ezelőtt, nyolcvanéves korában lépett be a táncos show-ba, ám rögtön a második héten el is búcsúzott tőle a közönség. Aldrin a kiesése után így nyilatkozott:

Rendkívüli büszkeséggel tölt el, hogy lehetőségem volt a műsor alatt inspirálni a korosztályom, hogy maradjanak fizikailag is aktívak.

5. Pamela Anderson

2010-ben az egykori Playboy-címlaplányt is beválogatták a show-ba, aki hét hétig szerepelt. Később a tizenötödik évadba is visszahívták, majd pár évre rá amolyan Gabriela Spanic-módon ő volt a francia DWTS sztárfellépője. Érdekes módon ott is hét héten keresztül táncolt.

6. Nicole Scherzinger

A műsor tizedik évadában elindult a brit énekesnő, az egykori Pussycat Dolls-tag, Nicole Scherzinger is, aki megnyerte az évadot, amiben szerepelt.

7. Zendaya

A friss Emmy-díjas Zendaya modellként és háttértáncosként kezdte karrierjét Amerikában. A Disney-nél elért sikerei után felkérték, hogy szerepeljen a DWTS tizenhatodik szezonjában. Mivel ekkor még csak tizenhat éves volt, a legfiatalabb versenyzője lett a show történetének. A második helyet szerezte meg a szériában.

8. Vanilla Ice

Az amerikai rappernek a műsor előtt már volt tapasztalata a break táncban, így nem teljesen amatőrként indult el a versenyben. A negyedik hétig jutottak el partnerével, kifejezetten sokszor dicsérte őt a zsűri. Az évad egyik legnépszerűbb produkciója volt, amikor foxtrottot táncoltak, és az Egy rém rendes család című sorozatot megidézve a rapper Al Bundynak öltözött.

9. Jerry Springer

Ha már Egy rém rendes család: a szériában visszatérő poén volt Jerry Springer személye, aki talkshow-jával (sajnos) meghatározta az 1990-es évek amerikai televíziózását. Springert a DWTS harmadik szezonjába válogatták be, hét héten keresztül táncolt a műsorban, itt tanult meg angol keringőzni a tévés, megszerzett tudását pedig lánya, Katie Springer esküvőjén kamatoztatni tudta.

10. Honey Boo Boo

Mama June és Honey Boo Boo, vagyis June Shannon és Alana Thompson 2009-ben tűntek fel a TLC-n akkoriban futó Apró szépségek című realityben, ami szépségversenyeken induló gyerekekről és azok szüleiről szólt. Mama June és Honey Boo Boo annyira meghatározó alakok voltak, hogy ezután saját sorozatokat is kaptak, Honey Boo Boo színre lép, majd Mama June: From Not To Hot címekkel.

A DWTS pedig egy spin-off műsort kapott az évek során Dancing with the Stars: Juniors címen, ahol gyerekek mutathatták meg tánctudásukat. Ide hívták el Honey Boo Boo-t is.

