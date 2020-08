75 éve csattant el a legendás csók a Time Square-en

A két főszereplő sosem ismerte egymást.

1945. augusztus 14-én a második világháború végét ünnepelve egy matróz a New York-i Time Square-en több nőt is megcsókolt. Az egyik pillanatot pedig egy fotós is megörökítette, mert a fehér ruhás ápolónő és a sötét ruhát viselő férfi kontrasztja nagyon jól nézett ki. Ma pedig már mindenki ismeri a fotót, ami idén lett 75 éves.

A felvétel két főszereplője egyébként nem ismerte egymást és az eset után sem találkoztak soha többé. Az is csak 1980-ban derült ki, hogy kikről van szó. A nővér, Greta Friedman 2016-ban halt meg 92 éves korában, a matróz, George Mendonsa pedig tavaly a 96. életévében.

Kiemelt kép: GABRIEL BOUYS / AFP