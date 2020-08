Rubint Rella szerelmes fotói egyre intimebbek

Lehet, nem véletlenül tiltotta le a kommenteket.

Rubint Rella és vőlegénye, Novothny Soma nemrég a Faddi-Dunánál fürdőztek és fotóztak, amiből egy jó párat meg is osztott Rubint Réka unokahúga.

Először csak néhány összeborulós fotót posztolt, ahogy a stégen ülve a távolba révednek.

De annyira megihlette őket a hely, hogy néhány intimebb kép is született. Valószínűleg Rubint Rella sem volt teljesen biztos abban, hogy ezeket a követőinek is mutogatni kéne-e, ezért biztos, ami biztos, letiltotta a kommentelés lehetőségét is, hogy elejét vegye a trollkodásnak.

