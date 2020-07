Közel 100 éve történt Hollywood első igazi szexbotránya: egy nő meghalt, egy férfi karrierje véget ért

1921-ben egy akkor híres némafilmsztár a vád szerint megerőszakolt egy modellt, aki négy nappal később meghalt. A férfinak három tárgyalása volt, mindegyiken felmentették a vádak alól. Ez volt Hollywood első szexbotránya, amiről azóta is rengeteg írás született, ezek közül viszont gyakorlatilag mind csak azzal foglalkozik, miként tört meg a botrány miatt Roscoe Arbuckle karrierje – azzal viszont kevesen, hogy mi történt Virginia Rappéval.

1921. szeptember 5-én bulit tartottak a San Franciscó-i St. Francis Hotel 12. emeletén. A harmincéves Virginia Rappe az 1219-es szobájába belépve a mosdót kereste, egy férfi követte őt, majd bezárta a szoba ajtaját, a nőt pedig az ágyra teperte. Ez volt az utolsó dolog amire a nő emlékezett, napokkal később a kórházban halt meg hashártyagyulladás miatt, amit a megrepedt hólyagja okozott. Virginia Rappe lett Hollywood első szexbotrányának áldozata, a vádlott pedig Roscoe Arbuckle volt, Charlie Chaplin után a második legnépszerűbb némafilmsztár, akit közvetlenül az eset előtt szerződtetett a Paramount kilenc film elkészítésére, egymillió dollárért.

A vád szerint Rappe hólyagrepedését az okozta, hogy a közel 120 kilós Arbuckle ránehezedett a színésznőre. Arcbuckle-t először gyilkossággal vádolták, amit aztán a tárgyalások során megváltoztattak emberölésre. (A magyar Btk.-ban már nem szerepel a gyilkosság kifejezés, de az USA-ban különbséget tesznek gyilkosság és emberölés között, előbbi általában szándékos, utóbbi pedig lehet véletlen is.) A férfit többször is felmentették, karrierje viszont ennek ellenére is véget ért. Virginia Rappét ugyanakkor a tárgyalások során hisztérikusnak és részegesnek festették le, igazolva ezzel a kor áldozathibáztató szemléletét.

A színész ügyvédei Arbuckle védelmében olyan érveket hoztak fel, miszerint Rappénak több illegális abortusza is volt korábban, hogy őrült volt és részeges, aki „alkohol hatására hajlamos volt megbotránkoztatni és vetkőzni”. Az senkit nem érdekelt, hogy a végül felmentett Arbuckle kétféle verziót is mondott arról az estéről. Az elsőt még a tárgyalás előtt az újságíróknak, miszerint Rappe ivott pár pohárral, majd hisztérikus lett. A nő állítólag azt mondta neki, hogy nem kap levegőt, mire Arbuckle segített neki levetkőzni, ami után két másik nő elkísérte Rappét az 1219-es szobába. Arbuckle akkor azt állította, soha egy percet nem tartózkodott kettesben Virginia Rappéval.

Ezt a sztorit aztán a tárgyalások során megváltoztatta, később már azt mondta, hogy ő talált rá Rappéra az 1219-es szoba padlóján, ahol a nő hányt a megrepedt hólyagja miatt. Igaz, a helyszínelés során a szobában hányást nem találtak, az orvosok szerint pedig valószínűtlenül ritkán történik olyan, hogy valakinek spontán elreped a hólyagja. Arbuckle azt az egyet ismerte be, hogy magukra zárta a hotel ajtaját, minden mást tagadott. A színész aztán mégis beengedett egy nőt a szobába, Bambina Maude Delmontot, akinek Rappe azt mondta, Arbuckle megerőszakolta őt. Delmont azonban nem tanúskodott a tárgyaláson, miután Arbuckle lefizette őt.

Arbuckle-nek az ügyben három tárgyalása is volt. Az első kettőn felmentették, a harmadikon pedig csak amiatt találták bűnösnek, mert a szesztilalom ellenére csempészett alkoholt ivott. Sőt, a harmadik tárgyaláson az esküdtszék még elnézést is kért Arbuckle-től, amiért meghurcolták.

A felmentés nem elég most Roscoe Arbuckle-nek. Úgy érezzük, súlyos igazságtalanság történt. Az ügy során végig férfiasan viselkedett, és a tanúk padján hiteles történetet mondott el, amit mindannyian elhittünk. Ami a hotelben történt, az egy szerencsétlen eset volt, amiért Arbuckle semmiképp nem felelős.

Gyakorlatilag soha nem derült ki, hogy mi történt pontosan 1921. szeptember 5-én, ahogy azt sem tudjuk még közel száz év után sem, hogy Virginia Rappe mégis miért halt meg. Hogy az egész véletlen volt-e, vagy valóban történt-e erőszak. Az Arbuckle-ről szóló írások nagy része általában azt taglalja, hogy a színész karrierje miként ment tönkre a botrány következtében, hogy a mozik már a tárgyalások előtt levették a műsorról a filmjeit, és bár a felmentése után újra dolgozni kezdett, karrierje soha nem lett újra annyira sikeres, mint korábban. Hogy Hollywoodban feketelistára került, és csak több mint tíz évvel később, 1933-ban kereste meg őt a Warner Brothers egy szerződéssel, aminek aláírása után Arbuckle szívrohamot kapott és meghalt.

Arról nagyon kevés szó esik, hogy mi történt Virginia Rappéval. Nevét leginkább elfelejtették, ha pedig fel is emlegették, akkor is nemi beteg és alkoholista prostituáltként írták le, a róla szóló történetek pedig azt a benyomást keltették, mintha ő tehetne a haláláról is, amiért aktív szexuális életet élt. Pedig Rappe nem csak a halála miatt volt izgalmas.

Virginia Rappe 1891-ben született Chicagóban, ahol anyja halála után a nagyanyja nevelte. Tizennégy évesen kezdett modellkedni – az elsők között volt, aki ezzel az akkor új szakmával kereste a pénzt. 1916-ban, 21 évesen költözött San Franciscóba, ahol egy ruhatervező eljegyezte, a férfi azonban egy autóbalesetben meghalt, Rappe pedig Los Angelesbe költözött. Ekkor, az első világháború alatt tervezett Rappe egy, a galamb szárnyaira hasonlító békesapkát, amiről akkor az Evening Gazette-nek úgy nyilatkozott:

Ha a békében hiszünk, miért hordunk katonai ruhákat. Amit viselünk, az befolyásolja a gondolkodásunkat is.

De sokan szmokingos lánynak is nevezték, miután szmokingban pózolt egy újságcikkben, ami arról szólt, hogy a nőknek is joguk van úgy öltözködni, ahogy a férfiaknak. Bár az, hogy csak modellként szerepelt-e a fotón, vagy valóban hitt az akkor induló feminista mozgalomban, nem derült ki. De mennyivel jobb lenne így emlékezni rá, mint őrült alkoholistaként.

David Pearson, Arbuckle-re szakosodott amerikai történésznek egyébként meggyőződése, hogy a férfi nem bántotta Rappét. A BBC szerint Pearson úgy fogalmazott, hogy „Arbuckle csak egy filmsztár volt, aki rosszkor volt rossz helyen, és ezért megfizetett hátralevő életében. Rappe pedig egyértelműen rosszkor volt rossz helyen, mert meghalt, így ez egy kettős tragédia”.

