Glamúr és gulyás: gépírónő volt Budapesten, majd a némafilmek sztárja lett Hollywoodban

Tényleg mindenki magyar. Még az amerikai némafilmek sztárjai is. A húszas évek Amerikájában Bánky Vilma az egyik leghíresebb némafilmes színésznő volt, aki Nagydorogról került Hollywoodba, nevét akkoriban mindenki ismerte, többször cikkezett róla még a Vanity Fair is.

Bánky Vilma 1901. január 9-én született Nagydorogon, Koncsics Vilma néven. Családja nem sokkal később költözött Budapestre, miután apja, Bánky Koncsics János rendőrőrmesteri beosztást kapott a városban. Egy Práter utcai bérházban kaptak lakást. Kereskedelmi iskolába járt, majd gépírónő lett.

Munka mellett kezdett el Bolváry Géza és Mattyasovszky Ilona filmiskolájába járni, majd Somlay Artúr Kossuth-díjas színész magántanítványa lett.

A Belvárosi Színházban helyezkedett el színésznőként, majd kisebb szerepet kapott a Tavaszi szerelem című magyar némafilmben. Ekkor hívták meg Németországba, ahol azonnal főszerepet kapott.

1920-ban Berlinben Balogh Béla Az utolsó pillanatban című filmjének főszereplője lett, nevét pedig már több külföldi országban is megismerték, miután a francia színésszel, Max Linderrel is szerepelt egy filmben.

1925-ben szerződött Hollywoodba, miután találkozott Samuel Goldwynnel, aki azért járt Európában, hogy színészeket vigyen magával Amerikába. Így történt, hogy a nagydorogi lány Vilma Banky néven a Metro-Goldwyn-Mayer birodalom egyik kiemelt színésznője lett annak ellenére, hogy szülei és akkori vőlegénye is ellenezte, hogy a tengerentúlra utazzon.

Bár még csak a húszas években járunk, szabályos marketingkampányt építettek a színésznő köré, fotói többször szerepeltek a Vanity Fair magazinban. Utóbbiban a róla megjelent cikkek közt egyben arról írnak, hogy a Magyarországon játszódó Cherries Are Ripe című filmben férjével együtt szerepelt. Bánky ebben egy fiatal feleséget alakít, férje pedig a volt szeretőjét, egy budapesti cigány énekest, aki egyszer csak újra feltűnik az életében, amivel elkezdődnek a bonyodalmak.

1927-ben változtatta nevét Koncsicsról hivatalosan is Bánkyra. Egyébként ebben az évben ment férjhez Rod La Rocque színészhez, akivel 1969-ig, annak haláláig élt együtt.

Bár karrierje szépen indult, viszonylag gyorsan véget is ért. 1928-ban, mindössze 27 évesen már visszavonulásáról beszélt. Utóbbiban valószínűleg szerepet játszott az is, hogy magyar akcentusa miatt nem vált volna be a hangosfilmekben.

1960-ban csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán.

Miután abbahagyta a filmezést, leginkább ingatlaneladásokkal foglalkozott, illetve golfozott. 1991. március 18-án, Los Angelesben halt meg szívelégtelenségben, 90 éves volt. Haláláról egy évig szinte senki nem tudott, utolsó éveiben ugyanis állítólag annyira felhúzta magát azon, hogy senki nem látogatta őt és nem foglalkoztak vele, hogy arra utasította ügyvédjét, amennyiben meghal, ne hozza azt nyilvánosságra. Hamvait végül a tengerben szórták szét.

Glamúr és gulyás 2019 májusában a Vanity Fair megnyitotta az archívumát, mi pedig előfizettünk, hogy kutakodhassunk a közel százéves anyagok között is és többi között megnézhessük azt, mit írtak a magyarokról évtizedekkel ezelőtt az egyik legfontosabb magazinban. Ez a cikk sorozatunk első része. Az eddig megjelent cikkeinket itt találja.

Kiemelt kép: George Baxter/Hulton Archive/Getty Images