Kóbor macskákat festett, ma a Walking Dead legnagyobb sztárja

A Walking Dead Darylje, azaz Norman Reedus totál őrült pasas, legalábbis a közösségi médiás oldalai alapján. Barátnője, Diane Kruger szerint viszont a világ legnyugodtabb embere. Állítólag úgy lett belőle színész, hogy Los Angelesben partizott részegen, valaki pedig megkérdezte tőle: miért nem leszel színész? Addig mindent csinált, amit egy hollywoodi szülött szokott: művészkedett, mosogatott és dolgozott egy motorboltban is. És hogy miért érdekes? Mert konkrétan egy aranybánya az, amit maga után hagy a neten.

Norman Reedus gyerekkoráról nem sokat lehet tudni, Hollywoodban született, anyja, Marianne tanárnő volt, korábban pedig Playboy-nyuszi. Apja üzletember volt, korán elhagyta a családot. 2002-ben halt meg, ekkor Reedus magára tetováltatta nevét, illetve egy érzelem dús Walking Dead-jelentben is felidézte halálát, ami segített neki abban, minél hitelesebben tudjon szerepbe bújni. 12 évesen elkezdett érdeklődni a tenisz iránt, részt vett azon a tornán is, ahol Andre Agassit felfedezték.

Később kilépett a gimiből, hogy Tokióba költözhessen, aztán pedig Londonba, de beiktatta Spanyolországot is állomáshelynek. Utóbbi helyen kóbor macskákról készített festményeket, amikből fedezni tudta mindennapi megélhetését. Merthogy művész: fest, szobrászkodik és fotózni is szeret — egy alkalommal részletesen kifaragott egy női nemi szervet.

Los Angelesbe költözött, ahová akkori barátnőjét követte. Elment egy buliba lerészegedni, miután kirúgták egy Harley-Davidson alkatrészeket áruló motorboltból. Óriás napszemüvegben ment oda, és egész este üvöltözött. A partizás közben pedig egy producer megkérdezte tőle, nem akar-e véletlenül színészkedni a Sunset Boulevardon a Map for Drowners című darabban. Volt egy híres partnere is színházban: Lisa Kudrow, a Jóbarátok későbbi Phoebe-je.

Modellkedett világmárkáknak a 90′-es években, például a Prada arca volt igen sokáig, de beállt a H&M fényképezői elé is. Egyszer úgy emlékezett vissza erre az időszakra:

Kaptam egy hívást, hogy »Nicolas Cage-dzsel fogtok csinálni egy kampányt a Pradának.«. Én megy így: »Mi az a Prada?«.

Fiatal korában elkezdett maszkokat gyűjteni, jelenleg 50-nél is több darabja van otthon, ezeket főként az Instagramon szokta mutogatni. Ezzel párhuzamosan összehaverkodott a KISS együttes tagjaival, akik annyira imádják Reedust, hogy egy alkalommal addig tolták egy atlantai koncertjük kezdését, míg a Walking Dead színésze oda nem autózott a zombis sorozat forgatásáról. Mindezt azért is tették, hogy tudjanak egyet szelfizni, a kultikus arcfestés nélkül.

Első komolyabb szerepe a Mimic című sci-fi horror volt Guillermo del Toro rendezésében. Ugyan csak epizodista volt Josh Brolinék mellett, de a hollywoodi születésű Reedus végre egy nagyobb produkcióban is kipróbálhatta magát a színházon kívül.

Ekkoriban jött össze a szupermodell Helena Christensennel, akivel 1998-tól 2003-ig voltak együtt, és a párnak született egy közös gyereke, Mingus Lucien Reedus. Miután szétmentek Christensennel, barátok maradtak.

2005-ben súlyos autóbalesetet szenvedett Berlinben egy koncertről hazafelé tartva. Autója összeütközött egy teherszállító kamionnal, Reedus pedig majdnem meghalt a balesetben. 4 hónapot töltött egy berlini kórházban, a végén pedig már annyira unatkozott, hogy egy barátja felkérésére eljátszotta egy rövidfilm főszerepét, amiben egy kórházban ápolt beteget kellett megformálnia. A 17 perces filmet egyébként 2007-ben mutatták be Németországban, Meet Me in Berlin címmel:

A modellkarrier közben feltűnt egy csomó videoklipben is, például Lady Gaga Judas című zenéjében, ahol egy motorosbanda egyik tagját alakította, aki egy Judas feliratú bőrdzsekit viselt, de Keith Richards Wicked As it Seems című slágerének klipjében is főszerephez jutott.

2010-ben megkapta Daryl Dixon szerepét a Walking Deadben, a karakter egyébként nincs a sorozat alapjául szolgáló képregényben, de jelentkezett a szereplőválogatásra, Merle Dixon szerepére (aki Daryl bátyja a szériában). A képregény készítője, Robert Kirkman annyira elájult Reedus játékától, hogy úgy döntöttek, beleszőnek a sorozatba egy karaktert, amit kizárólag az egykori macskafestőnek dedikálnak. Reedus befutott, talán a Walking Dead legnépszerűbb szereplőjévé nőtte ki magát az évek során. Állítólag az epizódok felvételére mindaddig semmit nem készül, míg el nem jön a forgatás napja. Aznap reggel memorizálja a szövegeit.

2015-ben szerepelt a Sky című francia-német filmdrámában, ekkor találkozott Diane Kruger színésznővel, akivel össze is jöttek. A párnak azóta született egy közös gyereke is. Kruger nemrég úgy fogalmazott, Reedus számára az igazi férfi, aki annyira nyugodt a való életben, hogy jobb pasit nem is találna.

Legjobb barátai között van Andrew Lincoln, Emily Kinney és Melissa McBride, akikkel a horrorszéria révén ismerkedett meg.

Többször volt már főszereplője különböző videojátékoknak. Előbb a Silent Hills című túlélő-horrorban tűnt fel az arcával, valamint 2019-ben jelenik meg Hideo Kojima Death Strandingje, ami konkrétan Reedus főszereplésével készül, a játék borítóján is ő lesz látható.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy milyen módon szemeteli tele az internetet Reedus, miután Instagram-oldalán hülyébbnél hülyébb képeket posztol szinte folyamatosan. De tényleg, mutatunk párat, nem lesz könnyű feldolgozni ezeket. Gyakorlatilag Reedus egy két lábon járó mémgyár. Rögtön itt egy videó, amin Andrew Lincolnnal, a Walking Dead egykori főszereplőjével látható, amint egy mókust lovagolnak meg.

Kiemelt kép: John Sciulli/Getty Images for AMC