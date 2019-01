Kajdi Csaba: Irritál, hogy dubajozó örömlányok modellnek próbálják eladni magukat

Soha nem mondták még neked, hogy sok vagy?

Biztos, hogy sok vagyok az embereknek, de nemhogy nem zavar, nem is érdekel.

Szoktak csitítani?

Általában nem, mert akkor még hangosabbá válok. Nincs azzal gondom, ha mindig, minden rólam szól. Elég pofátlan vagyok ehhez. Megszoktam a figyelmet.

Közösségépítő vagy -romboló ez a harsányság?

Abszolút építő.

Emiatt gyarapodnak az Instagram-követőid?

Az másról szól. A buta, önjelölt celebekről készítek paródiát, akik teljesítmény nélkül válnak sztárokká a közösségi médiában. Irritál a cicimutogatós dilettantizmus. Az meg főleg, hogy dubajozó örömlányok próbálják modellként eladni magukat, és ezt a szót pofátlanul használják úgy, mint egy gyűjtőfoglalkozást.

Na, állj bele: neveket kérek!

Nem akarok beleállni, mert ma mindenki minden szarért perel mindenkit.

Jó kis Instagram-live-ot nyomhatnál a bíróságról. Bejelentkeznél a tőled megszokott szöveggel: „Kedves követőim és rajongóim!”

Ezt a köszönést is azért találtam ki, mert felboszantottam magam azon, hogy nímand embereket több százezren követnek. Ráadásul ezek a csajok edukálni akarnak, miközben beszélni sem tudnak. Amúgy már akkor használtam a „kedves rajongóim” megszólítást, amikor alig páran követtek, ezzel is éreztetve, hogy bárkiből lehet sztár, csak a név mellé biggyeszd oda, hogy official.

Azt hittem, elfogadóbb személyiség vagy, és minimum a helyén kezeled ezt a közeget.

Maximálisan elfogadó vagyok, hiszen magam is abból élek, hogy fiatal, hétköznapi lányokat fedezek fel, és csinálok belőlük sztármodellt. De próbalom eközben megtanítani azt is, hogy a külső nem elég, fontos a jó személyiség is. A modell nem terem a földeken, a fiatal lány egy csiszolatlan gyémánt és a jó ügynök a gyémántcsiszoló.

Egyébként mennyire követed a paródiák alanyait?

Hódi Pamelát például nemrég kezdtem el követni és egyelőre óriási rajongója vagyok. Természetesen érthetetlen számomra a jelenség, hogy egy szerintem bugyuta műsorban feltűnt az akkori párja oldalán, aki attól vált ismertté, hogy hatalmas életvezetési tanácsokat adott a világnak, miközben sütött róla, hogy túl sok ész nem szorult belé. Itt lépett színre Pamela, aki a maga leginkább nem kifinomult stílusában osztotta a párját. Ettől szerethetővé vált, azonnal bekövette a néző és ő így már egy hiteles influenszer, akivel termékeket lehet reklámozni.

Mert ha Pamela szereti a Túró Rudit, akkor azt az egyszerű halandó is megveszi.

Arra gondoltam, hogy az ilyenekről érdemesre lenne paródiát készíteni.

A közösségi média demokratikusan működik, senkit nem köteleznek, hogy kövesse például Zimány Lindát.

Az emberek azokat követik, akikről sokat hallanak a médiában. És akkor most visszakérdeznék: miért is szerepel a médiában Zimány Linda? Ő és a társai lettek az influenszervilág koronázatlan királynői, modellként aposztrofálják magukat igazi karrier nélkül — mert ugye nem gondoljuk komolyan, hogy Mihalikot vagy Palvint bármiben is hasonlíthatjuk hozzájuk? Nézzük, mik nem ők még: nem élsportolók, nem színésznők, nem humoristák, nem újságírók, nem műsorvezetők, nem énekesnők — szóval akkor kicsodák is, és miért foglalkozik velük a média?

Ettől függetlenül a közösségi médiában ők hasítanak és ők a magyar fiatalok követendő példái. A lehető legnagyobb luxusból posztolgatnak a méregdrága kocsik, táskák, ékszerek közepette, miközben nem látunk mögöttük olyan teljesítményt, mint mondjuk Enikő vagy Barbara mögött, akik azért vannak a cannes-i filmfesztiválon, mert meghívták vagy azért vannak a Victoria’s Secret divatbemutatóján, mert beválogatták őket.

A hivatásos reklámmodellek is bármit reklámoznak, bármihez bérbe adják az arcukat, a megjelenésüket.

Igen, de ők legalább modellek, egy szép karrierrel a hátuk mögött. Itt azért hozzátenném, hogy nagyon sok esetben vannak már olyan modellek, akiknek a karrierjük azért lendül meg, mert óriási a követőik száma, lásd például a Jenner- vagy a Hadid-testvéreket. Kevésbé jók, de a közösségi média nagyobb elérést biztosít, ezért ők kapják meg a munkákat. Annak idején azért egy modell a teljesítménye miatt lett sztár.

Például?

Például Ebergényi Réka. Aki ma már egy harminchét éves anyuka, és sajnos kevesen emlékeznek rá. Kizárólag azért nincs ma magas ismertsége, mert annak idején nem létezett a közösségi média. Pedig a kétezres évek elején ő volt a legnagyobb magyar modell.

Mihalik Enikő viszont él az Instagram nyújtotta lehetőséggel.

Ő fiatalabb generáció. Ebergényi Réka minden hónapban címlapon volt valahol, de ma már nincs erre szükség. Nem azért kerülsz be a Victoria’s Secret show-ba mert jó csaj vagy, hanem mert több millió követőd van. Az Instagram-oldalam azért született, mert dühöngés helyett inkább azt választom, hogy röhögök az egészen.

Te sosem fogsz külső nyomásra videót felrakni az oldaladra?

Nem hinném, de sosem lehet tudni. Egy biztos: csak akkor vállalnék el ilyen, vagy hasonló felkérést, ha az nem veszélyeztetné a hitelességem. Azt nem tudom elképzelni, hogy bugyuta, megírt reklámszöveget olvassak be egy videóban vicsorogva és az ellenkezőjét állítsam. Egyszer kaptam egy papucsot, amiről elmondtam, hogy a világ legrondább lábbelije, és az utcára nem mennék ki benne, ellenben ennél kényelmesebbet még nem viseltem.

Én ezt talán azért tehetem meg, mert van munkám, amiből megélek.

Mikroinfluenszernek hívják azokat, akik ugyan nem rendelkeznek százezres követői bázissal, viszont akik vannak, azok koncentráltak, és ezért a hirdetők is megkeresik őket. Két hete forgattam Csonka Andrással, aki azon pufogott, hogy jóval több van neki, mint neked, de még egy négyrétegű vécépaprít sem hirdetnek az arcával.

Andris egyébként nagy rajongóm és követőm. Szerintem itt az lehet, hogy a közösségi média egy új műfaj és egy új világ, és meg kell tanulni mozogni benne. Csonka András ismertsége hatalmas, hiszen már évtizedek óta színész és televíziós személyiség, és ennek köszönhetően rengetegen követik. De ettől függetlenül nem olyan tartalmat készít, ami hatással van a fiatalokra, és a cégek nem tudják elérni rajta keresztül azt a korosztályt. Mindenki használja valamilyen formában az Instagramot, képeket posztolnak, videókat raknak fel, ami a tökéletes életüket mutatja be. Én viszont görbe tükröt állítok, kamerába ordítom, hogy

Várom az ajándékokat, imádom az ingyenéletet!

Amúgy meg úgy élek, ahogy az influenszerek szeretnének élni.

Neked csípik a szemed a felkapaszkodó emberek.

Nem annyira. Azt gondolom róluk, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon magasra akarnak törni, aztán jól beverik a fejüket a plafonba. Nem sokra tartom a felkapaszkodott és újgazdag embereket, mert nem elég az ismertség és a pénz, ha nem párosul mellé tudás, műveltség, neveltetés és tradíciók. Néha azt gondolom, hogy megtehetem, hogy kézzel eszek az étteremben, mert tökéletesen tudom, hogyan kell ezüsttel enni.

Beleszülettél a jómódba.

Ez van. Az élet igazságtalan. Apukámé régi nemesi család, egy arisztokrata katonatiszti família. Az anyukám ága nagypolgári, művészcsalád, a Chanel-háznak is dolgoztak. Apukámtól begyepesedett, németes, grófi felmenőkkel díszített jellemet hoztam, anyutól pedig értelmiségi, liberális gondolkodást. Én inkább az utóbbi vagyok.

Összefoglallak: konzervatív, liberális, magyar, meleg fiú vagy.

Stimmel.

A katonás faterod mit szól a vállalt szexuális identitásodhoz?

Nem beszéltünk soha róla. Tizennégy éves voltam, amikor elváltak, így vele keveset találkozom.

Franciaországban is vannak ingatlanaid, mégis itthon szeretsz élni. Miért?

Ott szeretek élni, ahol a barátaim vannak, és őket itt találom. Imádom Budapestet, a város lüktetését, a vadságát, azt a hitetetlen fejlődést, amin az elmúlt évtizedekben keresztül ment.

Szerintem a világ legjobb helye Budapest — persze Párizs, London és Nizza nélkül azért ezt nem biztos, hogy ekkora átéléssel tudnám állítani.

Viszont kozmopolita életet élek, akkor utazom és oda, amikor és ahova csak akarok. Ha két hónapra Rióba szeretnék menni, megyek, semmi nem akadályoz meg. Viszont abból a szempontból tényleg konzervatív vagyok , hogy prolikkal nem érzem jól magam. Meghívtak egyszer a Vacsoracsata nevű műsorba, de kizártnak tartottam, hogy kereskedelmi tévék által felfuttatott senkikkel szerepeljek együtt.

Mi a helyzet Kiszel Tünde lányának menedzselésével?

Annak idején azért vállaltam el Donatella fejlesztését, mert potenciális jó csaj volt. Soha nem vennék fel egy lányt csak azért, mert ismert emberek a szülei. Akkor veszek fel egy modellt, ha jónak tartom. De hamar vége szakadt az együttműködésnek, mert azt kértem Tündétől, hogy a gyerek az apja nevét használva, Hunyadi Donatellaként, így kerülve minél messzebb a Kiszel névtől. De Tünde nem fogta fel a dolog jelentőségét, ezért elbúcsúztam tőlük. Az első ilyennél térde hullott és könyörgött, foglalkozzak tovább a lányával. De aztán megint együtt idétlenkedtek egy tévéműsorban. Ekkor örökre befejeztem velük.