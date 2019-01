Amikor csillogó hámban lépsz a vörös szőnyegre és te vagy a legjobban öltözött férfi

Egy olyan eseményen, mint a Golden Globe, mindenki próbál úgy felöltözni, mint még soha, akkor is, ha emiatt beleakad egy bokorba. Szerencsére már nem csak a nők jelennek meg különleges ruhákban az ilyen díjátadókon, végre a férfiak is kezdenek túllépni a fekete szmoking-csokornyakkendő tengelyen. Néha pedig erősen túl is lépnek rajta. Nézzük, kik voltak a legjobban öltözöttek, vagy azok, akik nagyon mellényúltak, illetve mutatunk olyan férfiakat is, akik nem voltak unalmasak.

Az öt legjobban öltözött:

Lady Gaga lehet hogy egy iciripicirit túlzásba esett, de ha már díjat nem nyert, megnyerte a vörös szőnyeget.

Julia Robertshez teljesen felesleges jelzőket írni, tökéletes volt és kész.

Ahogy Nicole Kidman is.

Lehet, hogy Emma Stone egy nyár eleji esküvőre is elmehetett volna ebben a szettben koszorúslánynak, de hozzá ez illik.

És Constance Wu ruhája sem volt csúnya.

Az öt legrosszabb választás:

Ha Julianne Moore kihúzza magát, lehet, hogy nem lett volna ennyire szomorú a látvány.

Debra Messing kicsit olyan volt így, mint egy ünnepélyes mamut.

Kate Mara pedig egy számmal nagyobb ruhát is választhatott volna mellben.

Vagy valami kevésbé strasszosat.

Anne Hathaway párducmintáira nem voltunk felkészülve.

De Caitriona Balfe ruhájára sem.

Végre nem csak fekete szmokingok minenütt:

Mert volt sárga is, például Scott Evanson.

Vagy mintás, Darren Crissen.

Bár Sacha Baron Cohen maradt a feketénél, azért a bársonnyal kicsit extrázott.

Mondjuk Billy Portert így sem tudta lenyomni.

Az abszolút nyertes viszony egyértelműen Timothée Chalamet volt, aki egy csillogó hámot vett fel és kész.

