Ariana Grande már gyerekként elképesztően énekelt Mariah Carey-t

Hála szüleinek, Ariana Grandéról vannak gyerekkori felvételek, az énekesnő most meg is osztott kettőt belőle, amin úgy énekel Mariah Carey-t, amivel simán megnyerne egy magyar X-Faktort, de biztosan jó esélyekkel indulna bármelyik nagy éneklős-tehetségkutatós versenyen az Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában is. Az énekesnő egyébként többször megkapta dícséretként és kritikaként egyaránt, hogy időnként nagyon hasonlít a hangja Mariah Carey-re. Ezek alapján egészen biztosan inspirálta őt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon put it from the beginning ᶠʷᵃⁿᵏᶦᵉ Ariana Grande (@arianagrande) által megosztott bejegyzés, Dec 22., 2018, időpont: 1:02 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram