Öt népszerű elmélet, hogy mi lesz a Trónok harca vége

George R. R. Martin olyan világot alkotott, ami nem elégszik meg a leírtakkal vagy látottakkal, a könyvek, illetve a Trónok harca sorozatának rajongói folyamatosan gyártják az összeesküvés-elméleteket. Komoly sajtó és videós tartalom épül a témára, ami a sorozat végéhez közeledve egyre csak gyarapszik, mindenki tűkön ül, hogyan végződik majd a nyolcadik évad. Öt népszerű teóriát gyűjtöttünk össze, hogy lelkiekben felkészülhessünk a 2019-es befejezéshez. Sok túlélőben nem érdemes reménykedni: ha hihetünk a sorozat készítőinek, még a színészek is megsiratták a forgatókönyvet és karakterek halálát. Cikkünk spoilereket tartalmaz.

Daenerys Targaryen kétszer is meggondolhatta volna a háborút Havas Jonnal

Az egyik legnépszerűbb teória szerint Daenerys Targaryen nem éli túl a nagy háborút a Mások ellen, és egy korábbi víziója rég megpecsételte a jövőjét. Még a második évadban, mikor a Halhatatlanok Házából menekült, Királyvárban találta magát, egy havas trónteremben. Nem ült a Vastrónra, hanem kisétált a kapun, a jégmező pedig a dothraki sátorba vezette, ahol férje, Khal Drogo várta a meg nem született fiukkal. Sokak szerint az álom egy jóslat, miszerint Daenerys az északiak mellé áll – ami be is következett –, harcol a Falon túlról érkező démonokkal, de nem éli túl.

Ehhez a verzióhoz kapcsolódik, hogy Havas Jon lesz az utolsó Targaryen, és ő uralkodik majd Westeros felett. Az elméletet igazolja, hogy az egyik legnépszerűbb elképzelés be is jött: Jon nem fattyú, és nem is Ned Stark gyereke, hanem Lyanna Stark (Ned testvére) és Rhaegar Targaryen törvényes fia.

A Hét Királyság szétesik

Ha Havas Jon is jut a trónra, sajnos elképzelhető, hogy már nem lesz mi felett uralkodnia. A Mások elleni háborúban annyian veszthetik az életüket, és annyi királyság eshet darabjaira, hogy fölösleges egy király mindenek felett. A teória azt sejteti, hogy Jon – vagy bárki, aki a végén győzedelmeskedik –, nem egyeduralkodóként irányítja majd a Hét Királyságot, hanem azt kisebb területekre szabdalja szét.

Jaime Lannister öli meg Cersei-t

A Trónok harca alapjául szolgáló A tűz és Jég dala megjósolta, hogy Cersei Lannister elveszti a gyerekeit és öccse végez majd vele. Előbbi be is jött, éppen ezért lehet logikus, hogy az utolsó évadban testvére ölje meg. Cersei egész életében Tyriontól tartott, de egyre esélyesebb, hogy szerelme és ikertestvére, Jaime Lannister lesz a végzete. Elvégre Jaime született másodikként.

A rajongók azonban Jaime Lannisternek sem jósolnak hosszú életet, sokak szerint Cersei után ő is meghal. Mindkettőjük szájából elhangzott már, hogy együtt jöttek a világra, együtt is távoznak, ami ez esetben tényleg Jaime halálát jelentheti.

Sansa Stark lesz Észak vezetője

Sokan úgy vélik, hogy Arya Stark sem éli túl az évadot: az első könyvben még Havas Jon cukkolta testvérét Deresben, hogy annyit fogja gyakorolni a vívást a télen, hogy tavasszal már csak a kezéhez fagyott tűvel, azaz karddal találnak rá. Aztán Arya tényleg Tűnek nevezte el a kardját, ami arra is utalhat, hogy a háború végére a saját pengéje végez vele. Ha ez így alakul, és másik testvérük, Bran a Háromszemű holló, Jon pedig a Hét Királyságot irányítja, Sansa Starkra marad Észak és Deres.

Sam Tarly írja majd meg A túz és jég dalának történetét

A hetedik évadban Samwell Tarly azt találta mondani Ebrose főmesternek, hogy ő valami sokkal költőibb címet adott volna a könyvének. Csak ennyi kellett a rajongóknak, hogy felvessék, hogy tulajdonképpen Sam meséli el George R. R. Martin könyvét, A tűz és jég dalát, ami lássuk be, sokkal költőibb cím Westeros történetének.