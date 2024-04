A visszatérésen gondolkodik a Forma-1 legendája

A 36 éves német exversenyző a Sky Sports televíziós csatornának szerdán azt mondta, feltételes módban ő is tagja annak a piacnak, amelyről pilótákat választanak a következő idényre.

„A lehetőség ott van, hiszen nincs versenyzői ülésem, a kérdés viszont az, hogy én szeretnék-e versenyezni. Azt hiszem, ez a csomagtól függ.

– nyilatkozta Vettel.

A Red Bull-lal négy vb-címet nyerő expilóta az egymás után aratott diadalai után a Ferrarihoz szerződött, ott azonban hat év alatt nem sikerült vb-trófeát begyűjtenie, pályafutását pedig az Aston Martinnál fejezte be.

Sebastian Vettel hints he could make sensational return to Formula One despite retiring from the sport in 2022… as he reveals he has been in talks with one major team https://t.co/WYUR7WmrvR

— Mail Sport (@MailSport) April 3, 2024