Max Verstappen indulhat az élről az év első Forma-1-es futamán

A várakozásoknak megfelelően a címvédő Max Verstappen nyerte pénteken az idény első időmérő edzését.

Az első szakasz meglepetését az Alpine okozta, de szívesen eltekintettek tőle, mert Esteban Ocon és Pierre Gasly azon versenyeztek, melyikük végez majd a 19. helyen. rajtuk kívül Logan Sargeant esett ki, valamint a két Kick Sauberes versenyző. Q2-ben már tényleg izgalmas adok-kapok volt, Verstappen elsőre brutális időt autózott, miközben mindenki a kieséstől menekült. Végül meglepetésre Lance Stroll sem fért be az első tízbe, pedig Q1-ben még az élmezőny tagja volt és Nico Hülkenberg tempóját látva Kevin Magnussen 15. helye sem volt benne a pakliban. Alexander Albon kiesése viszont igen és az sem váratlan, hogy Daniel Ricciardo és Juki Cunoda sem ment tovább, bár a japán hajszálnyira volt a tizedik helytől.

A várakozásoknak megfelelően Verstappen diktálta a tempót zárásképp, de nem hatalmas előnnyel Charles Leclerc előtt. Az első két hely hamar eldőlt, a képzeletbeli dobogóért viszont nagy csata zajlott, végül az utolsó pillanatban George Russell vetődött be ebbe a pozícióba. Mögötte sorrendben Carlos Sainz, Sergio Pérez és Fernando Alonso következett, meglepetésre csak kilencedikként zárt Lewis Hamilton a két McLaren mögött.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener 🙌#F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E

— Formula 1 (@F1) March 1, 2024