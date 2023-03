Balesete ellenére vállalja a versenyzést a Forma-1-es pilóta

Rajtrácshoz áll Lance Stroll a hétvégi idénynyitó Bahreini Nagydíjon, közölte az Aston Martin.

A 24 éves pilóta egy héttel az első futam előtt szenvedett Spanyolországban balesetet, amikor edzés közben esett el a kerékpárjával. A Forma-1-es csapat csütörtöki közleménye szerint a kanadai pilóta csuklója egy kisebb műtéten esett át, de versenyezhet vasárnap.

Lance Stroll to participate in the #BahrainGP weekend.

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 2, 2023