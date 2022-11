Sorra előzték le a riválisok Verstappent a sprintfutam hajrájában

A mercedeses George Russell a harmadik helyőr indulva nyerte meg a Forma-1 Brazil Nagydíjának sprintfutamát, így az övé lesz a pole a vasárnapi főfutamon. A sikeréért nyolc pontot is kapott.

Óriási meglepetésre Kevin Magnussen szerezte meg pénteken a pole-t, és egészen a harmadik kör elejéig tartotta is a vezető helyét, akkor vágott elé a világbajnoki címet már korábban bebiztosító Max Verstappen. A holland aztán egészen a hajráig az élen autózott, de a Red Bull gumistratégiája ezúttal nem vált be, így aztán megelőzte őt Russell, majd a folytatásban Carlos Sainz – ekkor a holland autóján megsérült az első szárny – és Lewis Hamilton is.

Russellnek ez a mostani volt az első futamgyőzelme a Forma-1-ben, még ha sprintversenyen is.

Itt sérült meg az első szárny Verstappen autóján:

Verstappen így végül lecsúszott a dobogóról, az övé lett a negyedik hely, a csapattársa, Sergio Pérez lett az ötödik. Charles Leclerc, Lando Norris és Magnussen szereztek még pontot a sprintfutamon. Elvileg a mostani végeredmény lesz a főfutam rajtsorrendje, de ezen rögtön változtat az, hogy Carlos Sainz öt rajthelyes büntetéssel várja a nagydíjat.