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A Bundesliga-bronz ellenére elköszöntek Gulácsiék edzőjétől

rb leipzig menesztették ole werner vezetőedzőt
Odd ANDERSEN / AFP
24.hu
2026. 06. 17. 20:00
rb leipzig menesztették ole werner vezetőedzőt
Odd ANDERSEN / AFP
Menesztették posztjáról Ole Wernert, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő RB Leipzig vezetőedzőjét.

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató klub szerdán jelentette be, hogy a tréner mellett két segítője, Tom Cichon és Patrick Kohlmann is távozik.

A 38 esztendős Werner tavaly nyáron vette át a lipcsei csapatot, irányításával 38 tétmérkőzésen 23 győzelmet aratott a gárda öt döntetlen és tíz vereség mellett.

A Leipzig az elmúlt idényben bronzérmet szerzett a Bundesligában, azaz a következő szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelhet, míg a Német Kupában a negyeddöntőig jutott.

A klub beszámolója szerint később születik döntés az új vezetőedzőről.

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