Arturo Vidal fél év után leléphet Barcelonából

Olasz sajtóhírek szerint Arturo Vidal nagyon nem érzi jól magát a Barcelonában. A napokban olyan hírek is szárnyra kaptak, miszerint visszatérhet Emre Can sérülése miatt visszatérhet a Juventushoz. A chilei futballista korábban volt már a torinóiak játékosa, mielőtt a Bayern Münchenbe igazolt volna.

Vidalért 18 milliót fizetett a Barca, ami a jelenlegi piaci árakat tekintve, szinte semmi. A Juvéban 2011 és 2015 között játszott a középpályás, ezalatt 124 meccsen szerepelt. Az utóbbi hetekben többször is utalt rá, hogy szívesen visszatérne a csapatba, de az olasz címvédő nem tárgyalt még a futballista képviseletével.

Ez annak is köszönhető, hogy a Juventus nagyobb halat akar fogni: a Manchester Uniteddel bukdácsoló Paul Pogbát szeretnék visszacsábítani, ha nem is most télen, de legkésőbb 2019 nyarán. Vidal ügyét az segítheti, hogy jelenleg csak négy egészséges középpályása van az olasz címvédőnek.

Nyitókép: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images