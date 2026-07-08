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Pozitív lett a doppingtesztje, ez mentette meg a Tour hősének az életét

Norwegian Torstein Traeen of Uno-X Mobility celebrates on the podium in the yellow jersey of leader in the overall ranking after stage 4 of the 2026 Tour de France cycling race, a stage of 181,9km from Carcassonne to Foix, on Tuesday 07 July 2026. The 113th edition of the Tour de France starts on Saturday 4 July in Barcelona, Spain, and will finish in Paris, France on the 26th of July. BELGA PHOTO DAVID PINTENS
DAVID PINTENS / BELGA MAG / Belga via AFP
Torstein Traeen álma valóra vált
24.hu
2026. 07. 08. 21:07
Norwegian Torstein Traeen of Uno-X Mobility celebrates on the podium in the yellow jersey of leader in the overall ranking after stage 4 of the 2026 Tour de France cycling race, a stage of 181,9km from Carcassonne to Foix, on Tuesday 07 July 2026. The 113th edition of the Tour de France starts on Saturday 4 July in Barcelona, Spain, and will finish in Paris, France on the 26th of July. BELGA PHOTO DAVID PINTENS
DAVID PINTENS / BELGA MAG / Belga via AFP
Torstein Traeen álma valóra vált
A legtöbb sportoló nyűgnek érzi, és átkozza a doppingvizsgálatokat, amelyek gyakran megnehezítik az életüket. Akadnak azonban kivételek, ilyen Torstein Traeen, az Uno-X Mobility csapat 30 éves norvég kerekese, aki az életét köszönheti egy ilyen ellenőrzésnek.

Kedden a Carcassonne és Foix közötti 181,9 kilométeres távon a dán Mads Pedersen győzött, ám nem ő örült a legjobban a Tour de France országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát követően.

A legnagyobb győztesnek Torstein Traeen érezhette magát, aki átvette az összetettben élen állónak járó sárga trikót, ezzel ő a történelem harmadik norvégja, aki Thor Hushovd és Alexander Kristoff után vezethette a világ legnagyobb kerékpárversenyét.

Traeen számára ez többszörösen is csodával ért fel, 2022-ben ugyanis olyan üzenetet kapott, amely megváltoztatta az életét.

Egy pozitív hCG-teszt

A sportoló négy éve fennakadt egy rutinszerű doppingellenőrzésen, amely során abnormális értéket mutatott a hCG-szintje. A humán koriongonadotropin (hCG) a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistáján szerepel, és korábban a férfi sportolóknál a tesztoszteronszint növelésére használták. Ugyanakkor egy pozitív hCG-teszt súlyos betegségre, hererákra is utalhat.

Az orvosok azonnali vizsgálatot javasoltak Traeen számára, és valóban, egy 15 mm-es daganatot találtak a heréjében. A gyors műtéti beavatkozásnak köszönhetően kemoterápiára sem volt szüksége, és sikeresen felépült.

Nem teljesen értettem a rákdiagnózis súlyosságát, valószínűleg kevésbé aggódtam, mint kellett volna

– mondta a norvég Tv2-nek. De éppen a betegség időszaka változtatta meg az életszemléletét.

„Ez egy kicsit más perspektívát adott az életnek. Sok olyan nap van a kerékpározásban, ami talán nem a legélvezetesebb. De akkor is jobb, mint amilyen lehetett volna. Furcsa kimondani, de egy kicsit hálás is vagyok, hogy ez történt, mert teljesen megváltoztatta az életemet.”

Most a Touron reméli, hogy képes lesz huzamosabb ideig a jó teljesítményre.

Micsoda nap! Egy kisfiú álma vált valóra. De nem volt sok időm volt gondolkodni, annyira összefolyt minden, amióta célba értem

– mondta a Tour de France magazinban kedden este.

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