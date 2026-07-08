Pozitív lett a doppingtesztje, ez mentette meg a Tour hősének az életét

Kedden a Carcassonne és Foix közötti 181,9 kilométeres távon a dán Mads Pedersen győzött, ám nem ő örült a legjobban a Tour de France országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát követően.

A legnagyobb győztesnek Torstein Traeen érezhette magát, aki átvette az összetettben élen állónak járó sárga trikót, ezzel ő a történelem harmadik norvégja, aki Thor Hushovd és Alexander Kristoff után vezethette a világ legnagyobb kerékpárversenyét.

Traeen számára ez többszörösen is csodával ért fel, 2022-ben ugyanis olyan üzenetet kapott, amely megváltoztatta az életét.

Torstein Træen has a truly inspiring story in cycling✨ 2022: Cancer diagnosis

2024: Secured first professional victory at Tour de Suisse 🥇

2025: Wears red leaders jersey at Vuelta a Espana 🇪🇸

2026: Claims the yellow leaders jersey at Tour de France 💛 pic.twitter.com/fTwNDAykvA — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 7, 2026

Egy pozitív hCG-teszt

A sportoló négy éve fennakadt egy rutinszerű doppingellenőrzésen, amely során abnormális értéket mutatott a hCG-szintje. A humán koriongonadotropin (hCG) a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistáján szerepel, és korábban a férfi sportolóknál a tesztoszteronszint növelésére használták. Ugyanakkor egy pozitív hCG-teszt súlyos betegségre, hererákra is utalhat.

Az orvosok azonnali vizsgálatot javasoltak Traeen számára, és valóban, egy 15 mm-es daganatot találtak a heréjében. A gyors műtéti beavatkozásnak köszönhetően kemoterápiára sem volt szüksége, és sikeresen felépült.

Nem teljesen értettem a rákdiagnózis súlyosságát, valószínűleg kevésbé aggódtam, mint kellett volna

– mondta a norvég Tv2-nek. De éppen a betegség időszaka változtatta meg az életszemléletét.

„Ez egy kicsit más perspektívát adott az életnek. Sok olyan nap van a kerékpározásban, ami talán nem a legélvezetesebb. De akkor is jobb, mint amilyen lehetett volna. Furcsa kimondani, de egy kicsit hálás is vagyok, hogy ez történt, mert teljesen megváltoztatta az életemet.”

Most a Touron reméli, hogy képes lesz huzamosabb ideig a jó teljesítményre.

Micsoda nap! Egy kisfiú álma vált valóra. De nem volt sok időm volt gondolkodni, annyira összefolyt minden, amióta célba értem

– mondta a Tour de France magazinban kedden este.