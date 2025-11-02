Hölle Martin: Itthon mindenki leragadt abban, hogy ügyesek vagyunk, a sport meg elhaladt mellettünk

A dicsőségfaladon látni egyes-, kettes- és négyesfogathajtásban nyert díjakat, képeket is. Miért nem a négyes mellett kötöttél ki, amelynek tán messzebbre nyúlik a tradíciója Magyarországon?

Egyszerűen azért, mert már nagyon fiatalon megtetszett a kettes. A négyest csak 15 évesen és egyetlen szezon erejéig hajtottam 2012-ben. Az kis kitérő volt. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a négyesfogat nagyon profi sport.

Ezzel egyúttal azt is állítod, hogy a kettes amatőr?

Ezt ki lehet jelenteni. Négyes fogatban a világ top 5–6 hajtója semmi mást nem csinál, csak fogatot hajt. Életvitelszerűen sportolnak, amiből megélnek. Én ezt nem tehetem meg. Ezért is maradt a kettes.

Mit értünk azalatt, hogy nem teheted meg?

A négyes élmezőnyébe tartozó fogathajtókat fizetik azért, hogy hajtsanak. Olyan szponzoraik, támogatóik, mecénásaik vannak, akik mindent állnak. A legjobbak vagy mások lovait hajtják jó pénzért, vagy a sajátjukat úgy, hogy minden felmerülő költséget mások finanszíroznak. Ezért profik.

Én másodállásban hajtok fogatot.

Mi a főállásod?

Dolgozom a családi vállalkozásunkban, mint ügyvezető. A fogathajtás mellett épp úgy éltem, élek, mint egy hétköznapi ember, általános iskolába, gimnáziumba jártam, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen gazdálkodás menedzsmentet tanultam. Annyi a difi, hogy mivel pont az államvizsga időszakban jött a 2017-es lipicai kettes-világbajnokság, az kicsit fontosabbnak tűnt, mint a szakdolgozatírás, illetve a diplomavédésem. Ez jelentette a végét az egyetemnek. Úgy voltam vele, hogy majd a következő félévben megírom, de elkezdtem dolgozni, onnan pedig hol munka volt, hol a fogathajtás sorolta hátrébb, végül elhalt az egész. A családi vállalkozásban szerencsére a diplomámat nem, csak a munkám hatékonyságát, minőségét kérik rajtam számon. A családdal együtt nagyon sokat kell dolgozzunk azért, hogy fogatot hajthassak. Ha úgy tetszik, a saját munkánkból, vállalkozásaink nyereségéből forgatunk vissza a passziónkra.

Fogathajtásban nincsenek pénzdíjas versenyek, mint például díjugratásban?

Az idei világbajnoki címemmel 4500 eurót nyertem.

Az ebben a sportban pontosan mire elég?

Az év valamelyik napjára. Azt szoktam mondani, hogy inkább adjanak valami szép kupát, ami évekkel később emléket ébreszt bennem.

Mégis mennyit áldoz rá a család?