Sport

Méhes Gábor: Egy gól közvetítése mégiscsak szent dolog

Varga Jennifer / 24.hu
admin Besenyei Balázs admin Varga Jennifer
2025. 10. 05. 10:54
Varga Jennifer / 24.hu

Méhes Gábor: Egy gól közvetítése mégiscsak szent dolog

admin Besenyei Balázs admin Varga Jennifer
2025. 10. 05. 10:54
Imádja a Manchester Cityt és a Manchester Cityt imádó Oasist is. Lazio-vér csörgedezik szurkolói ereiben Méhecskének, akit manapság már csak Züminek becéznek sportberkekben. Méhes Gáborral, az ország egyik legnépszerűbb sportkommentátorával beszélgettünk futballról, kézilabdáról, xG-ről és szurkolói attitűdökről. De szóba került az is, milyen receptet őrizget húsz év távlatából Knézy Jenőtől. Interjú.

Rögtön egy nehéz vallomással kell kezdenem: Manchester United-drukkerként ülök önnel szemben. 

Hál’ istennek! Nagyon jó!

Ha ezt előre tudja, égszínkék ingben és zakóban jön? 

Ezzel az inggel valamelyest azért képviselem a kedvenc csapataimat.

Kicsit helyezzük képbe az olvasókat: hosszú ideje a Manchester City sikereiért szorít, melyekből az elmúlt években kétségtelenül több jutott a városi riválishoz képest.  

Beszélhetünk a legutóbbi, 3-0-ra végződő derbiről is, ha azt szeretné!

Azt inkább elfelejteném. Arról viszont szívesen meghallgatnám, mióta citys. Úgy sejtem, hogy az arab pénzek és Guardiola érkezése előttre datálható a szerelembe esés. 

Szegedi fiú vagyok, és annak idején a legtöbb helyi sportcsapat meccseire kijártam szurkolóként. A kilencvenes évek elején néhány barátommal kitaláltuk, hogy a szurkolói csoportunk neve legyen Partigiani Azzurri, azaz Azúrkék Partizánok, mert a szegedi csapatok többségénél a kék szín állandó. Innen egyenes út vezetett oda, hogy kizárólag világoskék csapat jöhet szóba: először jött a Lazio, és szerencsém volt, mert idővel olyan játékosok kerültek oda, akiket egyébként is kedveltem.

Úgymint? 

Alen Bokšić, Signori, Casiraghi, Nedved, Mihajlović – és szerencsére még az eredmények is jöttek. A Manchester Citynél szintén adott volt a világoskék szín.

Varga Jennifer / 24.hu

Ne mondja, hogy ennyi a történet! 

Nemrég volt szerencsém élőben látni az Oasist Skóciában, akiket azóta kedvelek, hogy megalakult a banda. Amikor megtudtam, hogy a Gallagher tesók imádják a Cityt, azonnal éreztem, hogy ez kapcsolódási pont köztünk. Tegyük hozzá, hogy Kevin Keeganről is sokat hallottam gyerekként, aki később a csapat menedzsere lett. Nagyjából a 2000-es évek elejétől szorítok a csapat sikereiért. Hajdú B. Pistivel akkoriban azon nevettünk hétfő reggelente, hogy Richard Dunne már megint öngólt rúgott. Megszenvedtem azokat az időket!

Átérzem.  

Alacsonyabb osztályba egészen biztosan nem kerül a United. Hadd kérdezzek én is valamit: önt megviseli egy vereség? A City elleni nagyon fájt?

Gary Neville véleményét osztom ebben a kérdésben: már teljesen érzelemmentesen figyelem a klub szisztematikus leépítését.  

Én a legutóbbi Lazio-Roma után teljesen kész voltam. 0-1 lett, vitték mind a három pontot.

Tehát nem hisz abban, hogy kizárólag egyetlen klubért lehet igazán, szívből rajongani? 

Ha ez így volna, nem lennének kedvenc világoskék csapataim, mert gyerekként elköteleződtem a Ferencváros mellett. A szívemben és a fejemben is rend van ilyen téren, mindegyik csapatnak van helye. Már csak abból a szempontból is, hogy nézhetjük úgy: van egy topklub, mint a City, amely egészen más célokért küzd, míg ott a Lazio, mely másfajta léceket kíván megugrani.

Ezekért a célokért is lehet szépen küzdeni, akár szurkolóként is.

Engem rettentően megvisel a mai napig, ha a Lazio kikap.

A kommentátor pártatlanságáról mit vall? Szakmányban közvetített City- és Lazio-meccseket. Hol húzza meg a határt az objektivitás és a szurkolói lelkesedés közt? 

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Sport
sportsportközvetítésinterjúméhes gábor
Semjén Zsolt: Tucatjával értekeznek arról, hogy kéne engem megölni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik