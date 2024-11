Magyar múlttal rendelkező edzővel írná tovább a történelmet a női kézisek első Eb-ellenfele

A törökök korábban egyszer kerültek igazán közel egy bravúrhoz, a 2008-as Európa-bajnokság kvalifikációjában egy góllal, 45-44-es összesítéssel maradtak alul a dánokkal szemben. A szövetségi kapitányt akkor Kovács Péternek hívták.

Ha lehetne nagy neveket említeni, akkor abból a csapatból kell megtenni: Yeliz Yilmaz a román Corona Brasov, Serpil Iskenderoglu a német Nürnberg játékosa is volt, míg a vitathatatlanul legnagyobb sztár, Yeliz Özel 2004/2005-ben BL-döntős volt a Kometal Szkopjéval.

A felnőtté válás csatája

Hogy a válogatott most ott lehet az Európa-bajnokságon, azt nem a kirobbanó formajavulásnak, hanem a létszámbővítésnek köszönheti: 16 csapat helyett 24 vág neki a kontinenstornának, így a selejtezők során a legjobb csoportharmadikok közül négy is lehetőséget kap. A törökök lettek ebben az összevetésben a legjobbak azért, mert ugyan kétszer legyőzték a harmatgyenge Bulgáriát, de oda-vissza kikaptak Montengrótól, és elbuktak Szerbiában is.

Igen ám, de tavaly október 15-én óriási meglepetésre 29-29-et játszottak Ankarában a szerbekkel.

Az eredmény pedig a felnőtté válás relevanciájával ért fel, hiszen hitet adott az öltözőn belül, hogy megfelelő felkészüléssel, koncentrálással és odaadással felvehetik a versenyt a legjobbakkal.

Az egy pont pedig Eb-részvételt ért, a meccs hőse Asli Iskit volt, aki jelenleg a román Craivoában szerepel, de korábban volt a német Thüringer HC átlövője is.

Ugyancsak Romániában légióskodik a balszélső Beyza Irem Türkoglu (SCM Gloria Buzau), a jobbátlövő Dönegül Bozdogan, illetve a kapus Merve Erbektas (mindkettő CSM Slatina). A balszélső Elif Sila Aydin (AZS Koszalin) és a balátlövő Digdem Hosgör (MKS Kalisz) Lengyelországban kézilabdázik, míg az irányító Betül Karaarslan a cseh Hazena Kynzvart játékosa.

Már vb-kvalifikációról álmodnak

A török szövetségi kapitány, Costica Buceschi sem ismeretlen. Egyrészt a játékosmúltja Magyarországhoz köti, hiszen a nagybányai éveit követően itt fejezte be aktív pályafutását: a beállós játszott Ózdon (1999-2000), Tiszaföldváron (2000-2002), végül Cegléden (2002-2003).

Edzőként aztán a nagybányai női csapattal nyert bajnokságot és kupát, a török Kastamonuval a Bajnokok Ligájában szerepelt, közben Thomas Ryde segítőjeként részese volt a román válogatott 2015-ös világbajnoki bronzának. 2022 óta irányítja a török válogatottat.

Az Európa-bajnokságon való részvétel jogát azzal érdemeltük ki, hogy a legjobb harmadik helyezettek között végeztünk. Az Eb-n a célunk a lehető legjobb eredmény elérése

– nyilatkozta.

Buceschi kiemelte, hogy ez az Európa-bajnokság történelmi mérföldkőnek számít a török kézilabdában.

„Az itt elért sikerek még jobb szereplést tesznek lehetővé, amikor 2026-ban Antalyában mi rendezzük az Európa-bajnokságot. Célunk az is, hogy az itt elért eredményekre építve kvalifikáljuk magunkat a világbajnokságra.”

Fő cél az olimpia

Mesut Cebi, a Török Kézilabda Szövetség elnöke elmondta, úgy véli, sikeres lesz a válogatott.

„Izgatottak vagyunk. Meg akarjuk mutatni a török és az európai kézilabda szerelmeseinek, hogy mire képes ez a csapat. Hosszú út áll előttünk, de bízunk benne, hogy megfelelő módon és nagyon jól képviseljük hazánkat.”

Cebi kijelentette, hogy lépésről lépésre írnának a történelmet.

Először itt kezdjük. Aztán el kell vinnünk a férfiakat is egy Európa-bajnokságra. A fő cél az olimpián való részvétel, ám tudjuk, ez nem könnyű folyamat. Először is fejlesztenünk kell a kézilabda-kultúrát.