Félidőben vezetett, de a Fraditól is kikapott Elek Gábor csapata

A címvédő Ferencváros 34-30-ra nyert Esztergomban a női kézilabda NB I keddi játéknapján.

A mérkőzés egyik pikantériáját adta, hogy az 54. születésnapját éppen ezen a napon ünneplő Elek Gábor edzőként először találkozott ellenfélként a Ferencvárossal a tavaly nyári távozása óta. A korábbi szövetségi kapitány az FTC-vel kétszeres bajnok, háromszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres KEK-győztes, Bajnokok Ligája-ezüstérmes volt.

Jól tartotta magát az Esztergom az első félidőben, mert bár 6-2-re ellépett a Fradi, gyorsan ledolgozta a hátrányát, 7-7-nél már be is érte a címvédőt, sőt egy pazar hajrával 15-14-re vezetett is. Térfélcsere után azonban kijött a két csapat közötti különbség, a félidő derekán 5-6 góllal is vezettek a zöld-fehérek, végül azonban néggyel nyertek.

Az Esztergom eddig egyetlen meccset veszített a szezonban, a Győri ETO ellen, így aztán egyelőre nem szólt bele az aranyéremért folyó csatába.