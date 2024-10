Kapunak háttal, védővel a nyakán is gólt dobott a Fradi kézise

Kétségtelenül Dragana Cvijicé dobta a leglátványosabb gólt szerdán a DVSC-Ferencváros női NB I-es találkozón.

A szerb beállós 1-1-es állásnál, a hatodik percben mutatta meg, hogy extra megoldásokra is képes. Ekkor kapott ugyanis egy labdát Andrea Lekictől, aki szépen a háta mögött pattintott a kezébe. Cvijicet viszont szigorúan fogta Füzi-Tóvizi Petra, ezért meg se próbált befordulni, hanem háttal dobott kapura, ami be is jött.

Szerencsére nem csak erről marad emlékezetes a mérkőzés, már az első félidő is elképesztően szoros csatát hozott. A hajrá jobban jött ki a vendégeknek, de három gólnál nagyobb különbség nem is alakult ki. A Debrecen végig lépést tartott az FTC-vel, szünet után azonnal ledolgozta egygólos hátrányát, a pontok sorsa így végig nyílt maradt.

Az utolsó tíz-tizenöt perc különösen izgalmasan alakult, mert 19-19-nél beragadtak a csapatok, minden találat felértékelődött ezután. A hajrából azonban ezúttal is jobban jött ki a Fradi, 22-24-nél két gólra lépett el, de a DVSC egy perccel a vége előtt egalizált. A körömrágós zárás Emily Bölk góljával sem dőlt el, időntúli szabaddobással ugyanis 26-26-os döntetlenre mentették a debreceniek a meccset.