Golovin: A szív győzelme, de a győzelemhez még eszünk is volt

A magyar női kézilabda-válogatott péntek este 28-25-re nyerte a Svédország elleni olimpiai selejtezőmérkőzését, így nagyon jó helyzetbe került az utolsó mérkőzés előtt.

Lefújást követően Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány arról beszélt, hogy tudatosan készültek rá, hogy koncentráltan tudjon a csapata kézilabdázni. Hangsúlyozta, hogy ezen a napon a debreceni közönség előtt nem tudtak volna máshogyan játszani, annyira erős volt a hangulat. Kiemelte azt is, hogy a válogatott mindig meg tudott újulni, márpedig ez a decemberi világbajnokságon a kulcspillanatokban nem mindig sikerült.

Fejlődik a csapat, folyamatosan elemezzük saját magunkat és az a tapasztalatom, hogy nagyon fogékonyak a lányok, az elkövetett hibákat nagyon gyorsan képesek javítani

– nyilatkozta az MTI-nek a kapitány.

„Óriásit küzdöttünk, amit megbeszéltünk taktikailag be is tartottuk, Bíró Blanka szenzációsan védett. Ez a szív győzelme, de a győzelemhez még eszünk is volt” – ezt pedig a tévés interjúban emelte ki.

A dicséretet kapó Böde-Bíró Blanka is kiemelte a hangulatot, mert már a meccs előtt erőt adott a csapatnak, de azért a második félidőben aggódott, hogy mi lesz, egészen a hajráig.

„Mi csak akkor tudunk eredményt elérni, ha csapatként működünk a pályán. Azt akartuk, fájjon nekik minden gól. Vannak rutinos játékosok, de a mai meccsen is az volt a lényeg, hogy egységesek vagyunk és a szurkolóink belehajtottak minket a győzelembe. Nagyon nagy dolog amit csináltunk, de este már rá kell fordulni a következő meccsre és annak a találkozónak is ugyanúgy megyünk neki mint ennek” – mondta a kapus.

Győri-Lukács Viktória is osztotta a véleményét, ő a küzdelem mellett szót ejtett a szurkolókról és a csapategységről is. Felhívta rá a figyelmet, hogy mindig volt valaki, aki előre tudott lépni és húzta magával a csapatot.

Az egész testem libabőrös volt, amikor hallottam, hogy az egész csarnok énekli velünk a Himnuszt. Rengetegen voltak és átsegítettek minket a nehezebb pillanatokon. Úgy akarjuk befejezni, hogy az utolsó meccset is megnyerjük, mert ennyi ember ellen nem kaphatunk ki

– értékelt a hat gólig jutó Győri-Lukács Viktória.

„Nehéz elhinni, hogy győztünk, nagyon jó érzés, hiszen erre készültünk, tudtuk hogy verhetők. Voltak hullámvölgyek de ilyen egy mérkőzés. Ez a mai találkozó benne van a top háromban, nagyszerű volt egy ilyen hangulatú meccset játszani. Előfordult, hogy szerencsénk volt, de megdolgoztunk érte. Megcsináltuk, de vasárnap még van egy mérkőzésünk, holnap reggeltől teljes koncentrációval készülünk a japánokra” – mondta Kuczora Csenge, akit a mérkőzés legjobbjának választottak.

A magyar csapat csütörtökön 49-11-re verte Nagy-Britanniát, vasárnap pedig 19.15-től Japánnal találkozik, és csak akkor nem szerez olimpiai kvótát, ha öt vagy több góllal kikap az ázsiaiaktól.