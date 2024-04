Dean Bombac a elhagyja Szegedet és a következő szezontól a Győri ETO-UNI FKC kézilabdacsapatában folytatja. A csapat a következő szezonban az élvonalban szerepel.

Az előzetesen folytatott tárgyalások alapján teljesen biztos vagyok abban, hogy a klub magas célokkal és elvárásokkal áll a jövőre nézve.

Szeretem a kihívásokat és örömmel veszek részt a célok megvalósításában. Boldog vagyok, hogy karrieremet továbbra is Magyarországon folytathatom, egy olyan városban, ahol a kézilabda sportágnak nagy hagyománya és nagy tisztelete van mind női, mind pedig férfi vonalon is. A győri férfi kézilabdának múltja van, de én személy szerint azon fogok dolgozni, hogy stabil jövője is legyen. Ezen fogunk dolgozni közösen együtt a következő szezonban” – nyilatkozta a játékos a klubhonlapnak.

A két magyar bajnoki címet nyert, 35 éves játékos összesen nyolc évet töltött el Szegeden, mellette pedig játszott a Koperben, Minszkben, Paysban, és Kielcében. 2007-ben lépett pályára először a szlovén válogatottban, tagja volt a 2020-as Európa-bajnokságon negyedik helyezett csapatnak, a középdöntő álomcsapatába is beválasztották.