A WA szerdán közölte, hogy 2,4 millió dollárt különített el erre a célra. A párizsi játékok atlétikai versenyein 48 számban osztanak érmeket, a szövetség pedig most azt közölte, hogy minden diadalért 50 ezer dollár jár, azaz valamennyi váltóverseny és a gyalogló vegyescsapat-viadal győztes válogatottja is ennyit kap.

– idézte a WA közleménye Sebastian Coe elnököt.

A szövetség azt is közölte, hogy a jutalmat a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól (NOB) a világszervezetnek járó összegből biztosítja.

World Athletics introduces prize money for Olympic gold medallists at Paris 2024, and all medallists from LA28.

