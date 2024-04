Kórházba került a hatalmasat bukó olimpiai bajnok bringás

Kórházba került Tom Pidcock, a britek olimpiai és világbajnok kerékpárosa.

Az Ineos Grenadiers 24 éves bringása a baszk körverseny hétfői, első szakaszának bejárásán esett óriási, ezért már rajthoz sem tudott állni az első szakasznál sem. Pontos diagnózis cikkünk megjelenésekor még nem került elő róla, a csapat közleménye szerint elővigyázatosságból került kórházba.

Tom Pidcock has unfortunately been withdrawn from #Itzulia2024 after crashing during a recon of the TT course.

Following consultation between our Team doctor and the race medical team, Tom has been taken to a local hospital for further evaluation. Updates to follow. pic.twitter.com/CRkz4oLHId

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 1, 2024