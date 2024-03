Autója lökhárítójával támadt riválisára a megvadult az autóversenyző

Érdekes jelenet játszódott le a NASCAR Xfinity Series szombati versenyén, amikor a 250 körös verseny 173. körében kieső Joey Gase kiszállva járművéből lerángatta annak egyik lökhárítóját, majd a pályára gyalogolva hozzávágta azt vetélytársához, Dawson Cramhoz.

Érdekesség, hogy a NASCAR nem büntette meg azonnal Gase-t – akinek az autója totálkáros lett –, ugyanakkor a sorozat szóvivője megerősítette, hogy a vezetők azt tervezik, hogy beszélnek vele az esetről.

He threw what!?

A frustrated @JoeyGaseRacing just chucked his entire rear bumper cover at @dawsoncram41. 😳 #NASCAR

🎥 @NASCAR_Xfinity pic.twitter.com/ZvAQvOLmY7

— Motorsport.com (@Motorsport) March 30, 2024