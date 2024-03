Ritkán aláznak NBA-legendát ilyen látványosan

Sacramentóban nyert 107-103-ra a Dallas Mavericks az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság legutóbbi játéknapján, Luka Doncic pedig ezúttal ugyan 50 százalék alatti mezőnymutatóval zárt, azonban így is 26 ponttal vette ki a részét a sikerből. Ráadásul a hajrában elsüllyesztett egy büntetőt a gyűrűben, amivel lényegében lezárta a mérkőzést.

A szlovén játékos ezután hevesen mutogatott az első sorban ülő Kings-legenda, Vlade Divac irányába, miközben azt kiabálta, „le kellett volna draftolnia”.

Luka Doncic waved at former Kings GM Vlade Divac and said “He should have drafted me” 👀 pic.twitter.com/Ao2ztXLvMj

— BasketNews (@BasketNews_com) March 30, 2024