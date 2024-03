Szenzáció Miamiban, Marozsán Fábián nagyon megverte top10-es ellenfelét

Marozsán Fábián bejutott a Miami Open elnevezés keménypályás tenisztorna harmadik fordulójába.

A magyar játékos nem akárkit, hanem a világranglista-7. Holger Runét verte 6-1, 6-1-re.

Az MTI tudósítása szerint a legjobb magyar játékos egyáltalán nem látszott megilletődöttnek, egy brékkel rögtön ellépett, a dán kiválóság csak 3-0-nál iratkozott fel az eredményjelzőre, és óriási meglepetésre ez volt az egyetlen nyert gémje a 25 perces nyitószettben.

Rune folyamatosan méltatlankodott, egyszer trágárság miatt figyelmeztették is, a Marozsán védjegyének számító ejtésekkel szemben pedig teljesen tehetetlen volt.

A folytatásban a Hajdúszoboszló SE játékosa ismét azonnal brékelt, és nemsokára már sorozatban öt megnyert játéknál tartott. Az egyre többet rontó Rune 2:1-nél jutott először bréklabdához, de nem tudott élni vele. Néhány perccel később a magyar teniszező egy elképesztő átemeléssel ismét dupla brékelőnyben volt (4:1), és egy óra elteltével már ünnepelhetett.

Fab on 🔥

Fabian Marozsan improves to 3-1 against the Top-10 with a pitch-perfect performance against No.7-ranked Rune #MiamiOpen pic.twitter.com/ZIi7CdApJi

