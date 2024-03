„Egy tompa késtől fogsz meghalni!” – halálos fenyegetést kapott a sztárteniszező édesanyja

Holger Rune édesanyja, Aneke Rune nemrég megosztott egy szörnyű levelet, amelyet azt köbvetően kapott, hogy fia a hétvégén kikapott az acapulcói tenisztorna elődöntőjében.

A világranglista 7. helyén álló dán a mexikói ATP-tornán 3:6, 6:3, 6:4-re kikapott a norvég Casper Ruudtól, ez pedig úgy tűnik, nem tetszett egy teniszszurkolónak – vagy inkább mondjuk úgy, egy szerencsejátékosnak, aki valószínűleg sokat vesztette ezen az eredményen.

– áll a megosztott üzenetben.

Aneke Rune megjegyezte, hogy törvénybe ütköző, ha valaki más életét fenyegeti, és nyilvánosságra hozta a fenyegetőző e-mail címét.

😡 Wow, this was an email that Holger Rune’s mother, Aneke, received after his loss to Casper Ruud in Acapulco.

Absolutely DISGUSTING, this person isn’t a tennis fan, they’re just clearly obsessed with money, and have no morals. Players and their teams get messages like this… pic.twitter.com/SCN4q3VLkO

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 2, 2024