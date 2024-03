Valter Attila csapata sokkoló sisakkal rukkolt elő

Őrültségnek tűnik, de tényleg torz sisakban tekert Valter Attila, a Visma Lease a Bike versenyzője az olaszországi Tirreno-Adriatico időmérőjén.

A holland kerékpárcsapat hétfőn büszkén mutatta be, hogy milyen új sisakot tervezett. Ami elsőre is feltűnik, hogy a megszokottnál jóval hosszabb és szélesebb, mint a bringások feje, mivel a versneyzők feje és mellkasa közötti területen így kevesebb a légáramlás.

