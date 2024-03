„Euforikus élmény volt” – Péni István olimpiai kvótát szerzett Győrben

Péni István ezüstérmet nyert a győri Európa-bajnokságon, ezzel kvótát szerzett a párizsi olimpiára a férfi légpuskások versenyében.

A 10 méteres szám kétszeres Eb-győztese az MTI-nek többek között arról beszélt a finálé után, hogy annak ellenére is fontos volt számára most a kvalifikáció kivívása, hogy a világranglistáról szinte biztosnak látszott már eddig is a párizsi helye.

Már két olimpián voltam és mindkétszer fantasztikus élmény volt, amikor a kvótát megszereztem. Az viszont biztos, hogy emlékezni fogok erre a napra, mert hazai pályán sikerült, ennyi néző előtt, ilyen fokú érdeklődés közepette. És sikerült, ráadásul egy ezüstéremmel. Ez fantasztikus, euforikus élmény. Lesz ünneplés, az biztos

– értékelt a 27 éves klasszis.

Péni azt is elárulta, hogy az előkelő világranglistás pozíciói ellenére is volt némi bizonytalanság benne, de azért is fontos volt, hogy sikerüljön a kvalifikáció minél hamarabb, mert így lehet teljesen nyugodtan a játékokra készülni. A kvalifikáció egyébként nem névre szól, hanem a magyar csapaté, ezért az olimpiáig meg kell még védenie a kvótáját.