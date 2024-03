Alattomos betegség okozta a 39 éves rúdugró halálát

Schulze másfél héttel a 40. születésnapja előtt halt meg, a pontos ok nem ismert, a Német Atlétikai Szövetség szerint alattomos betegségben szenvedett. Az egykori atlétát felesége és két gyermeke gyászolja.

A sportoló a német rúdugrók topgenerációjának legsikertelenebb tagja volt, amíg Lobinger mellett Danny Ecker és Björn Otto is szerzett érmeket világversenyeken, addig Schulze a hazaia bajnokságban is csak ezüstéremig vitte – négyszer is.

Világversenyen lemaradt az érmekről: a 2006-os moszkvai fedett pályás világbajnokságon a 4., a 2005-ös madridi fedett pályás Európa-bajnokságon az 5., míg a 2010-es barcelonai Eb-n, illetve a 2011-es párizsi fedett pályás Eb-n a 6. lett.

Pályafutása legjobb, 583 centis ugrásával a német örökranglista kilencedik helyét foglalja el.