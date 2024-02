Túlélt egy agyhártyagyulladást, néha állomáson aludt, de sohasem adta fel – visszavonult a tenisz szervakirálya

Egy héttel a 45. születésnapja előtt Ivo Karlovic egy közösségi oldalon megjelent bejegyzésében hivatalosan is bejelentette, visszavonul az aktív tenisztől. Az utolsó mérkőzését ugyan 2021-ben játszotta, de annyiszor kérdezték, mikor tér vissza, hogy jobbnak látta egyszer és mindenkorra lezárni a témát. Két év és négy hónap telt el azóta, hogy pályára lépett az Indian Wells-i selejtezőben, ahol 6:3, 7:6-ra kikapott az ecuadori Emilio Gomeztől, 2022 októberében pedig már az ATP-ranglistán sem jegyezték, de a hivatalos visszavonulására mostanáig várni kellett.

„Örvendetes, unortodox és hosszú pályafutásom volt, amely rendkívül szerényen kezdődött. Horvátország egészen más ország volt a 80-as, 90-es években, amikor felnőttem, ezért nagyon büszke vagyok az eredményeimre. Szeretnék köszönetet mondani minden edzőnek, aki részt vett és hozzájárult teniszezőként való fejlődésemhez. Nélkületek ez nem jöhetett volna létre. A családom óriási támogatást nyújtott nekem, és nagyon szeretem őket. Köszönet azoknak, akik az évek során rajongóim és támogatóim voltatok, mindannyiótokat szeretlek, remélem még találkozunk.

– írta.

Dear fans and friends,

I hope this post finds you all in good spirits and with a strong backhand!

Some of you have noticed that it’s been a while since I played a tournament and still ask me on a daily basis if and when I’ll be returning to the tour. I’m sorry to disappoint,…

— ivo karlovic (@ivokarlovic) February 21, 2024