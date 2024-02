UFC: A nézőtéri verekedést lezáró balost mindenkinek látni kell

Az UFC 237-es, idei hatodik tornáját szombat este Mexikóvárosban rendezte – négy és fél év után először, és meglehet, egy darabig újra utoljára. A fő meccset a korábbi bajnok, Brandon Moreno és Amir Albazi vívta volna, de utóbbi nyaksérülésre hivatkozva visszalépett. Így a nézők a kisebb csaták mellett megukat szórakoztatták, úgy, hogy a rajongók egy csoportja ádáz verekedésbe kezdett a lelátón. A helyi kigyúrt sereg küzdelmének az egyik néző pörölycsapás erejű jól irányzott balosa vetett véget. Íme

Nézzük meg egy másik kameraállásból is ezt az elsőre nem túl nagynak tűnő, mégis elemi erejű ütést, pláne annak végeredményét, mert érdemes.

Best angle of the brawl in the stands #UFCMéxico pic.twitter.com/lMBYsXynU7

— Carlos Contreras Legaspi 🦁 (@CCLegaspi) February 25, 2024