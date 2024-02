Itt az újabb jel, hogy Milák Kristóf beleállt az olimpiai felkészülésbe

A hétvégén már írtunk arról, hogy Milák Kristóf hosszú szünet után elkezdte újra az edzéseket, a Telex pedig most arról számolt be, hogy az olimpiai bajnok komolyan gondolja, hogy ott lesz a párizsi olimpián, és ennek érdekében egy külföldi edzőtábort is bevállalt.

A 24. születésnapját kedden ünneplő Milák szerdán találkozott a dohai világbajnokságról visszatérő Virth Balázzsal, és a Magyar Nemzet információi szerint megállapodtak abban, hogy újra közösen készülnek.

A Telexnek egy Milákhoz közeli forrás azt mondta, az úszó újra élvezi, amit csinál, és az illető biztosra veszi, hogy Milák elindul majd az áprilisi országos bajnokságon is. Az olimpiai aranya mellett háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok Milák nagy kockázatot vállalt azzal, hogy a riválisoknál később kezdte meg a felkészülést, de a Telex azt írja az informátorra hivatkozva

hogy Milák fejében a korábbi felkészülések tapasztalata alapján volt egy konkrét dátum, amikor már el kell kezdenie az edzéseket, hogy elérje a megfelelő formát a párizsi olimpiára.

Milák 200 pillangón győzött a tokiói olimpián, ebben a számban utoljára Michael Phelpsnek sikerült a címvédés, aki 2004-ben és 2008-ban is felállhatott a dobogó tetejére, majd 2012-ben kikapott a dél-afrikai Chad le Clos-tól, hogy aztán Rióban visszaszerezze az első helyet.