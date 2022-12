Holtversenyes világcsúccsal és történelmi triplázással zárult az úszóvébé

Sporttörténelmi sikert aratott Ryan Murphy a Melbourne-ben rendezett rövidpályás úszó-világbajnokság zárónapján: az amerikai klasszis vasárnap 200 méter háton győzött, korábban 50-en és 100-on sem talált legyőzőre, hasonló triplázásra pedig korábban nem volt még képes férfi versenyző.

Férfi 100 méter pillangón a dél-afrikai Chad Le Clos végzett az élen Ebben a számban már ötödször győzött karrierje során, 2014 és 2016 után pedig harmadszor duplázott, hiszen korábban 200-on is első volt.

A világbajnokság nem mindennapi fináléval ért véget, a férfiak 4×100 méteres vegyesváltójában a házigazda ausztrál és az amerikai váltó holtversenyben lett világcsúccsal első, míg tőlük mindössze nyolc századdal lemaradva, ugyancsak a korábbi rekordon belül végeztek harmadikként az olaszok, akik pár méterrel a cél előtt még vezettek.

A new shared WOOOOORLD RECORD 🚨

USA 🇺🇸 & Australia 🇦🇺 share gold in the Men’s 4×100 Medley Relay ⏱️3:18.98 #FINAMelbourne22 pic.twitter.com/eVanHmaZCX

— World Aquatics (@WorldAquatics) December 18, 2022