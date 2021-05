Egy kerékpáros közösség, amelyhez öröm tartozni/Kerékpáros közösséget épített egy autógyártó(x

Kerékpáros közösséget épített egy autógyártó

A Škoda szoros együttműködése a kerékpáros világgal jóval több, mint pusztán szponzoráció. A vállalat 1895-re visszanyúló gyökerei a kerékpárgyártásból erednek, és a kétkerekűek iránti elköteleződésük azután sem változott meg, hogy fókuszuk az autógyártásra helyeződött át.

We Love Cycling néven létrehoztak egy olyan több országban is működő kerékpáros magazint, mely bemutatja a kerékpározás előnyeit, összeköti a kerékpározás iránt érdeklődőket és közösséget kovácsol belőlük. Céljuk minél szélesebb körben népszerűsíteni ezt a sportot attól függetlenül, hogy valaki profi szinten űzi-e, vagy még csak tervezi, hogy nyeregbe pattanjon.

Rendszeresen jelennek meg cikkek kerékpározással kapcsolatos, változatos témákban. Útvonalajánlóktól a legfrissebb versenyhírekig, a karbantartástól az edzéstippekig mindenki megtalálja az őt érdeklő hasznos és érdekes információkat. Saját Strava clubjukba már több mint 2600-an csatlakoztak, A tagok egymás edzéseiből inspirálódhatnak és motiválhatják egymást.

Sokféle, kifejezetten a kerékpárosokat célzó kezdeményezés fűződik a nevükhöz. Aktívak a közösségi médiában, jelen vannak Facebook-on, Instagram-on is. Ezeken a felületeken rendszeres játékokkal és eseményekkel építik elszántan a kerékpáros közösségeket. Megalapították az Aranyvilla-díjat, melyet egy-egy szakág kiemelkedő képviselője nyerhetett el. Ezek a sportolók pedig kimagasló teljesítményükkel igazi motivációt jelentettek a kezdő bringások számára is. 2021-ben a Tour de Hongrie-ra ismét több különlegességgel is készültek.

Az Amatőr Szurkolók tábora oldalon nyomon lehet követni a Tour de Hongrie történéseit. A napi szakaszbeszámolókon kívül az egyes szakaszok és a csapatok is megismerhetők. A Zöld Trikó Szakaszversenyben a Straván kialakított szegmensek segítségével játékra hívnak, melynek során kiderülhet, hogy tudjuk-e tartani a lépést a profikkal. A helyszíneket mi választhatjuk meg, csupán a Tour de Hongrie-n várható szintkülönbségeket, távokat és sebességeket kell reprodukálnunk. A szakaszgyőztesek kerékpáros ajándékokat kapnak, de a legnagyobb díjat azok között sorsolják ki, akik mind az öt szakaszon (kihíváson) részt vettek. Közülük a legszerencsésebb egy egyedi zöld trikót nyer, valamint egy hétvégére övé lehet egy Škoda Enyaq iV elektromos autó is.

Kevésbé köztudott, de a Škoda újra gyárt kerékpárokat is és kerékpár kiegészítőket is forgalmaz. Kerékpár szortimentjük is meglehetősen széles, a gyerekbicikliktől kezdve, országúti, mtb és elektromos bicikliket is tartalmaz a szortimentjük. Kínálatukban megtalálhatók a bringaszállítóktól a kulacsokig mindazok a tartozékok, melyekre szüksége lehet egy kerékpárosnak. Céljuk itt is a legszélesebb igény lefedése, minden kerékpáros igénynek megfelelni. Mindezeket és a Škoda Enyaq iV elektromos autót te magad is megtapogathatod május 16-án Budapesten a Hősök terén, ahol a Tour de Hongrie utolsó szakaszát rendezik.