Sem magánszigeten, sem rezervátumban nem rendeznek UFC-gálát

A legjobb ketrecharcosokat felvonultató UFC elnöke, Dana White az ESPN csütörtöki adásában elismert, elhalasztják az április 18-ra kiírt gálát.

BREAKING: UFC 249 has been canceled. All UFC events postponed indefinitely, due to COVID-19. Dana White says he was ready to promote the event but things were taken out of his control. Much, much more on this to come.

— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) April 9, 2020