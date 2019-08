Hivatalosan is bejelentette visszavonulását Dwayne Johnson

Hivatalosan is visszavonult pályafutásától a népszerű pankrátor, Dwayne „The Rock” Johnson. Aktív színészi pályája miatt már jó ideje nem lehetett látni a ringben a Sziklát, de eddig hivatalosan nem derült ki, mi is történt vele. A Live with Kelly and Ryan című műsorban elárulta Johnson, titokban már visszavonult.

Hiányzik a pankráció, mert imádom. Szép csöndben visszavonultam, mert csodálatos karrierem volt, amiben mindent elértem, amit akartam. Nincs viszont ahhoz fogható, amikor élő közönség előtt ringbe lépsz

– mondta a 47 éves filmsztár.

Johnsonnak utoljára hat éve volt igazi címmeccse, ahol John Cena ellen veszített, azóta 2016-ban akadt csak egy alkalmi visszatérése, de ez ragyogóan sikerült: 6 másodperc alatt elintézte Erick Rowant.

Ahogyan Dwayne Johnson fogalmazott, szép csöndben már visszavonult, de most először ismerte el, hogy már befejezte pankrátor pályafutását. Többen úgy vélik, ez csak a felvezetés a nagy visszatéréshez, azonban valószínűleg már csak a filmezés világával lesz elfoglalva a színész.

Kiemelt kép: Albert L. Ortega/Getty Images