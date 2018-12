Franciaország ült Európa trónjára

A világbajnok és házigazda francia női kézilabda-válogatott nyerte az Európa-bajnokságot, miután a vasárnapi döntőben 24-21-re legyőzte az olimpiai címvédő Oroszországot. Az első húsz percben a házigazdáknak két 3-0-s sorozatuk is volt, a rendkívül színvonalas első félidő végére mégsem tudtak ellépni, mert a nagyszerűen küzdő oroszok rendre felzárkóztak.

A második felvonás elején piros lappal kizárták Allison Pineau-t, mert büntetője során a labda súrolta Anna Szedojkina halántékát. A kissé szigorúnak tűnő döntést a videobírós visszajátszás megtekintését követően hozták meg a játékvezetők, a gólt viszont megadták.

A franciák ezzel már három találattal vezettek, és bár az oroszok a továbbiakban is üldözték őket, a hajrában Alexandra Lacrabere sorozatban három góllal eldöntötte a finálét, kezdődhetett

