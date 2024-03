Ez a mutatós szobanövény teljesen igénytelen

A trópusi Afrika meleg, száraz éghajlatú területeiről származik a Sansevieria trifasciata. Hosszú, felfelé növő zöld levelei szúrós hegyben végződnek, ezzel érdemelte ki az „anyósnyelv” becenevet, írka a Magyar Mezőgazdaság.

A lap cikke szerint dekoratőrök előszeretettel díszítik vele a modern stílusú belső tereket, például irodákat, üzletközpontokat, mert különleges megjelenésű, könnyen tartható, strapabíró növény, emellett a minimál stílusú otthonokban is egyedi hangulatot teremt.

Hosszú, pántszerű, húsos levelei fajtától függően mereven felfelé nőnek vagy rozettaszerűen helyezkednek el. A levélen világos- vagy sötétzöld, keresztirányú sávokban futnak a rajzolatok, egyes fajták levélszegélyét élénksárga vagy ezüstös csík díszíti. Valamennyi fajta levelének színe, rajzolata szemet gyönyörködtető.

A cikk szerzője azt javasolja, hogy két öntözés között a talaját hagyjuk kiszáradni. Télen akár hat-nyolc hétig is kibírja víz nélkül, de a vegetációs időszakban (tavasszal és nyáron) is elegendő kéthetente egyszer öntözni, csak a forró időszakokban iktassunk be még egy locsolást.

Nem növekszik túl gyorsan, ám meglehetősen erős gyökereket fejleszt. Elegendő két-háromévente nagyobb cserépbe ültetni. Egyik fajta sem nő 150 cm-nél magasabbra, de magassága a levelek kurtításával nem szabályozható.