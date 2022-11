Két tetőablakcserével akár 11%-kal is csökkenthetjük a fűtést

Év végéig még igényelhetők az otthonfelújításra, korszerűsítésre fordítható állami támogatások. Ezekkel azért is érdemes élni, mert például egy tetőtéri ablakcsere után 1-2 fokkal is lejjebb tekerhetjük a termosztátot, miközben a komfortérzetünk nem változik – vagyis az akár egy nap alatt elvégezhető beruházás anyagilag is megtérül.

Az energiakrízis miatt egyre inkább központi szerepet kapnak azok a megoldások, amelyekkel csökkenthetőek az otthonok fenntartási költségei. A korszerű, jó energiaegyensúlyú lakásokban sokkal kevesebb energia felhasználásával is el lehet érni ugyanazt a komfortérzetet, – ez sokakat ösztönöz az ablakok lecserélésére, amelyek az otthonteremtési, és -felújítási támogatásokkal is finanszírozhatók. „A lakhatási költségek előteremtése sokak számára jelent nehézségeket: már a pandémia előtt is az EU-ban élők 9,4%-át érintette a lakásköltség-túlterheltség. Az épületek korszerűsítésével ezek a kiadások csökkenthetőek” – mondja Katona Márton független pénzügyi szakértő a VELUX edukációs videójában. A támogatásokkal az ablakok bekerülési költsége akár a felére is csökkenthető, a befektetett összeg pedig meg is térülhet pár fűtési szezon alatt: a három rétegű, modern tetőablakok lehetővé teszik, hogy 1-2°C-kal alacsonyabbra állítsuk a termosztátot úgy, hogy közben nem csökken a komfortérzetünk.

Az ablakcserével így 17,65%-os energiamegtakarítást, az ablakcserével és a termosztát lejjebb tekerésével (22 Celsius-fokról 20 Celsius-fokra) pedig közel 40%-os energiamegtakarítást érhetünk el.1 Az energiatakarékos üvegezés segít visszaszorítani az otthon hőveszteségét. Mindehhez elengedhetetlen, hogy jó minőségű ablakokat válasszunk, és átgondoljuk, megtervezzük a felújítást. „Az átgondolt, tudatos tervezéssel és a megfelelő ablakok kiválasztásával megteremthetjük az energiaegyensúlyt és ezzel fenntarthatóbbá tehetjük otthonainkat, ráadásul a megfelelő szellőztetéssel, és a beázások, penészesedés megelőzésével és a hőhidak kiiktatásával egészségesebbé is válik az otthonunk. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy az energiahatékonyságot célzó otthonfelújítási támogatások 2023-tól is elérhetőek legyenek a lakosság számára” – mondta Mészáros Krisztián, a VELUX közép-kelet-európai régiójának alelnöke. 1 A VELUX 95 m2-es modelltetőtérben végzett mérése 8 tetőablak és 250 mm-es szigetelés mellett. A 2,8 W/m2K U-értékkel bíró tetőablakokat jobb, 1W/m2K hőátbocsátási-tényezőjű ablakokra cserélték.