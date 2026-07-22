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Kultúra

Lemondták Rita Ora jövő heti budapesti koncertjét

Rita Ora a Magyarországon megrendezett MTV EMA show vörösszőnyegén 2021. november 15-én.
Marjai János
admin Csontos Kata
2026. 07. 22. 09:00
Rita Ora a Magyarországon megrendezett MTV EMA show vörösszőnyegén 2021. november 15-én.
Marjai János
Az énekesnő először lépett volna fel a magyar fővárosban.

Törölték Rita Ora július 29-én esedékes koncertjét a Budapest Parkban. A MusicDaily.hu azt írja, hogy a szervezők e-mailben értesítették a jegyvásárlókat, hogy a fellépés elmarad, a hivatalos indoklás szerint „helyi produkciós nehézségek” miatt.

A hivatalos jegyértékesítő oldalán már nem elérhető a koncert adatlapja. A Budapest Park honlapján az alábbi szöveg olvasható:

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a Live Nation szervezésében 2026. július 29-re a Budapest Parkba meghirdetett koncert elmarad.

A jegyvásárlókat a visszatérítés menetéről hamarosan e-mailben értesítjük. Kérjük, figyeld a postafiókodat, ahol minden fontos információt megosztunk a teendőkről.

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A koszovói albán származású brit énekesnő és színésznő nem először jár az országban – fellépett többek közt a Balaton Soundon, az EFOTT-on és a SZIN-en –, önálló koncertet azonban még nem adott. Két éve nyáron a Campus Fesztiválon lépett volna fel, ám Budapesten rosszul lett, kórházba került, így elmaradt a koncertje. 2017-ben a Sziget egyik legnagyobb neve volt, ám végül lemondta a fellépését.

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