Kultúra

Hollywood a macsó zsenit látta meg benne, saját magát inkább egy vidrához hasonlítja – 50 éves lett Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch 2017-ben Londonban
Charlie Clift / BAFTA / Getty Images
Benedict Cumberbatch 2017-ben Londonban.
admin Bényi Andrea
2026. 07. 19. 14:58
Benedict Cumberbatch 2017-ben Londonban
Charlie Clift / BAFTA / Getty Images
Benedict Cumberbatch 2017-ben Londonban.

Hollywood a macsó zsenit látta meg benne, saját magát inkább egy vidrához hasonlítja – 50 éves lett Benedict Cumberbatch

admin Bényi Andrea
2026. 07. 19. 14:58
Ötvenedik születésnapját ünnepli napjaink egyik legsokoldalúbb brit színésze, akinek már a Hollywoodban használt művészneve is elég bonyolult, hát még az eredeti: Benedict Timothy Carlton Cumberbatch 1976. július 19-én, Londonban látta meg a napvilágot egy színész házaspár gyermekeként.

Élete első szerepe ugyan Shakespeare volt, de meglepő módon egy női karakter: a Szentivánéji álom sulis előadásában 13 évesen ő alakította Titániát, a tündérkirálynőt. Külsőre talán nem az a tipikus brit szívtipró (saját magát általában egy vidrához hasonlítja), így karrierje elején leginkább a furcsa zsenik és a rossz arcú gonoszok szerepeit osztották rá. Később viszont a főszerepek is rátaláltak, s nemcsak a brit színházi világban, hanem az egész bolygón megismerték nehezen kiejthető nevét és karakteres arcát: előbb a Sherlock című BBC-sorozattal szerzett hatalmas ismertséget, aztán a Marvel-univerzumban is  fontos szerepet kapott. Emellett olyan emlékezetes alakításokkal bizonyította tehetségét, mint Alan Turing megformálása a Kódjátszma című filmben, amely Oscar-jelölést is eredményezett, illetve a 12 év rabszolgaság, A hobbit-trilógia vagy A kutya karmai közt. Születésnapja alkalmából pályafutásának emlékezetes képeiből válogattunk.

1976. július 22-én, pár nappal születése előtt mutatják meg az újszülött Bent színész szülei, Wanda Ventham és Tim Carlton.
A 44. Monte Carlo Televíziós Fezstiválon, Monacóban.
2012-ben Martin Freeman mellett a Sherlock című sorozatban.
J J Abrams, Chris Pine, Zachary Quinto és Benedict Cumberbatch a Star Trek – Sötétségben című filmben 2013.ban.
2014-ben a Kódjátszma című filmben.
15 fotó
Kultúra
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