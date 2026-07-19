Élete első szerepe ugyan Shakespeare volt, de meglepő módon egy női karakter: a Szentivánéji álom sulis előadásában 13 évesen ő alakította Titániát, a tündérkirálynőt. Külsőre talán nem az a tipikus brit szívtipró (saját magát általában egy vidrához hasonlítja), így karrierje elején leginkább a furcsa zsenik és a rossz arcú gonoszok szerepeit osztották rá. Később viszont a főszerepek is rátaláltak, s nemcsak a brit színházi világban, hanem az egész bolygón megismerték nehezen kiejthető nevét és karakteres arcát: előbb a Sherlock című BBC-sorozattal szerzett hatalmas ismertséget, aztán a Marvel-univerzumban is fontos szerepet kapott. Emellett olyan emlékezetes alakításokkal bizonyította tehetségét, mint Alan Turing megformálása a Kódjátszma című filmben, amely Oscar-jelölést is eredményezett, illetve a 12 év rabszolgaság, A hobbit-trilógia vagy A kutya karmai közt. Születésnapja alkalmából pályafutásának emlékezetes képeiből válogattunk.
Kultúra
Hollywood a macsó zsenit látta meg benne, saját magát inkább egy vidrához hasonlítja – 50 éves lett Benedict Cumberbatch
Charlie Clift / BAFTA / Getty Images
Benedict Cumberbatch 2017-ben Londonban.
Charlie Clift / BAFTA / Getty Images
Benedict Cumberbatch 2017-ben Londonban.
Hollywood a macsó zsenit látta meg benne, saját magát inkább egy vidrához hasonlítja – 50 éves lett Benedict Cumberbatch
Ötvenedik születésnapját ünnepli napjaink egyik legsokoldalúbb brit színésze, akinek már a Hollywoodban használt művészneve is elég bonyolult, hát még az eredeti: Benedict Timothy Carlton Cumberbatch 1976. július 19-én, Londonban látta meg a napvilágot egy színész házaspár gyermekeként.
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