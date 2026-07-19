Hollywood a macsó zsenit látta meg benne, saját magát inkább egy vidrához hasonlítja – 50 éves lett Benedict Cumberbatch

Ötvenedik születésnapját ünnepli napjaink egyik legsokoldalúbb brit színésze, akinek már a Hollywoodban használt művészneve is elég bonyolult, hát még az eredeti: Benedict Timothy Carlton Cumberbatch 1976. július 19-én, Londonban látta meg a napvilágot egy színész házaspár gyermekeként.