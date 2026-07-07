Betonfalnak ütközött autójával a Bikini dobosa: zenésztársa elmondta, hogy van most Mihalik Viktor

Súlyos balesetet szenvedett a Bikini együttes dobosa, Mihalik Viktor: autójával betonfalnak csapódott egy ralikrosszversenyen, néhány héttel ezelőtt. Júniusban a Blikknek azt mondta: „óvatlan versenybaleset volt a rajt után”, amely során nyílt bokatörést szenvedett.

„Olyan már biztos nem lesz a lábam, mint régen, de használható lesz. Az a szerencse, hogy a bal lábamról van szó, ami kicsit mellőzhetőbb a dobolásnál. Az elején biztosan kisebb lesz a komfortérzetem a dobok mögött, nem is fogok tudni mindent leütni, amit eddig. A duplázó lábdob megtanulását például kezdhetem elölről, igazából a rehabilitáció lesz keserves” – tette hozzá a dobos, aki sérülése miatt kénytelen kihagyni a Bikini nyári koncertjeit.

Fel fog épülni

Mihalik állapotáról a Bikini basszusgitárosa, Németh Alajos Lojzi beszélt az M2 Petőfi TV műsorában.

Ő egy vasember, igen hamar fel fog épülni. Nyáron autóbalesetet szenvedett: autóversenyző, rallykrosszos. És ott nagyon kell nyomni a pedált. Lesodródott a pályáról valamilyen oknál fogva, és egy betonfalnak ütközött 120-szal. Az nem esett jól neki. Ívben meghajlott a merevítőrács a kocsiban

– idézi a zenészt a story.hu.