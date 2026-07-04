Kultúra

„Mindenki teljesen be volt feszülve” – Hajnóczy Soma magyar balsorsról, munkamániáról és arról, miért jelentkezett be mágiaügyi miniszternek

Hajnóczy Soma világbajnok bűvésszel készült interjú Budapesten 2026. június 10-én.
Szajki Bálint / 24.hu
admin Borovitz Tamás
admin Szajki Bálint
2026. 07. 04. 10:05
Hajnóczy Soma világbajnok bűvésszel készült interjú Budapesten 2026. június 10-én.
Szajki Bálint / 24.hu

„Mindenki teljesen be volt feszülve” – Hajnóczy Soma magyar balsorsról, munkamániáról és arról, miért jelentkezett be mágiaügyi miniszternek

admin Borovitz Tamás
admin Szajki Bálint
2026. 07. 04. 10:05
A kétszeres bűvészvilágbajnok elmesélte nekünk, hogyan nem lett mágiaügyi miniszter, és hogy miről beszélgettek nemrég David Copperfielddel. Szóba került továbbá a munkaholizmus és az összeomlás, valamint hogy milyen véletlenen (?) múlt, hogy bűvész lett belőle, és milyen szerepe volt személyiségfejlődésében a Kerge kacsák című „nagyon szar sportfilmnek”.

Régóta tervezünk egy interjút a kétszeres bűvészvilágbajnokkal, és most hirtelen annyi apropó kínálkozott, hogy tovább már nem tűrhetett halasztást a dolog. Áprilisban – életében először – találkozott David Copperfielddel, a választások után pedig celebcameókkal tűzdelt videóban szólította meg Magyar Pétert a Mágiaügyi Minisztérium létrehozásáért lobbizva, egyben bejelentkezve a tárcavezetői posztra. Hajnóczy Soma hollywoodi stílusban berendezett irodájában fogadott; a falon – láthatóan photoshopolt – kép, amin a bűvész kezet fog az új miniszterelnökkel, a felirat pedig: „Magyar Péter fogott egy mágia ügyi minisztert”. Interjú.

*

Az első kérdésem az lett volna, hogy érkezett-e válasz a Mágiaügyi Minisztérium létrehozására vonatkozó felvetésedre, de látom itt a falon az eredményét.

Az sajnos nem igazi fotó.

Sejtettem.

Ács Fruzsi csinálta a születésnapomra.

Számítottál egyébként bármilyen kormányzati reakcióra?

A cikk tartalmából

Interjúnkban szóba kerül, hogy

  • miért nem került bele Vitézy Dávid abba a videóba, amelyben Karácsony Gergelytől Caramelig számos ismert ember javasolta Hajnóczy Somát mágiaügyi miniszternek,
  • mit adott Somának Emilio Estevez,
  • hogy vették fel a Lauderbe (mármint nem Emilio Estevezt),
  • és hogy mit tudott kezdeni munkaholizmusával és egy összeomlással.
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Kultúra
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