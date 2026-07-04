„Mindenki teljesen be volt feszülve” – Hajnóczy Soma magyar balsorsról, munkamániáról és arról, miért jelentkezett be mágiaügyi miniszternek

Régóta tervezünk egy interjút a kétszeres bűvészvilágbajnokkal, és most hirtelen annyi apropó kínálkozott, hogy tovább már nem tűrhetett halasztást a dolog. Áprilisban – életében először – találkozott David Copperfielddel, a választások után pedig celebcameókkal tűzdelt videóban szólította meg Magyar Pétert a Mágiaügyi Minisztérium létrehozásáért lobbizva, egyben bejelentkezve a tárcavezetői posztra. Hajnóczy Soma hollywoodi stílusban berendezett irodájában fogadott; a falon – láthatóan photoshopolt – kép, amin a bűvész kezet fog az új miniszterelnökkel, a felirat pedig: „Magyar Péter fogott egy mágia ügyi minisztert”. Interjú.
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Az első kérdésem az lett volna, hogy érkezett-e válasz a Mágiaügyi Minisztérium létrehozására vonatkozó felvetésedre, de látom itt a falon az eredményét.
Az sajnos nem igazi fotó.
Sejtettem.
Ács Fruzsi csinálta a születésnapomra.
Számítottál egyébként bármilyen kormányzati reakcióra?
Interjúnkban szóba kerül, hogy
- miért nem került bele Vitézy Dávid abba a videóba, amelyben Karácsony Gergelytől Caramelig számos ismert ember javasolta Hajnóczy Somát mágiaügyi miniszternek,
- mit adott Somának Emilio Estevez,
- hogy vették fel a Lauderbe (mármint nem Emilio Estevezt),
- és hogy mit tudott kezdeni munkaholizmusával és egy összeomlással.
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