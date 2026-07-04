„Mindenki teljesen be volt feszülve” – Hajnóczy Soma magyar balsorsról, munkamániáról és arról, miért jelentkezett be mágiaügyi miniszternek

A kétszeres bűvészvilágbajnok elmesélte nekünk, hogyan nem lett mágiaügyi miniszter, és hogy miről beszélgettek nemrég David Copperfielddel. Szóba került továbbá a munkaholizmus és az összeomlás, valamint hogy milyen véletlenen (?) múlt, hogy bűvész lett belőle, és milyen szerepe volt személyiségfejlődésében a Kerge kacsák című „nagyon szar sportfilmnek”.