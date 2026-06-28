Kultúra
Százéves Hollywood trollkirálya, akinek még a Star Wars sem volt szent – Mel Brooks karrierje képekben
JB Lacroix / WireImage / Getty Images
Mel Brooks 2014. szeptember 8-án Hollywoodban.
JB Lacroix / WireImage / Getty Images
Mel Brooks 2014. szeptember 8-án Hollywoodban.
Százéves Hollywood trollkirálya, akinek még a Star Wars sem volt szent – Mel Brooks karrierje képekben
Amióta a szakmában van, parodizál, kiforgat, trollkodik: kifigurázta már a western, a horror és a némafilm műfaját is, de a Robin Hoodot és Hitchockot sem kímélte. Saját bevallása szerint sokáig a sci-fi volt az egyetlen műfaj, amit még nem tett tönkre, megcsinálta hát a legnagyobb kultfilmjét, az Űrgolyhókat, ráadásul George Lucas áldásával. Jelenleg is forgatja a folytatást, a humor és a vidámság láthatóan a hosszú élet titka nála, hiszen Mel Brooks június 28-án betöltötte a százat. Karrierjét galériában tekintjük át.
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